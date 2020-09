Der Boom in der Brandenburger Tourismusbranche ist durch die Corona-Pandemie kräftig ausgebremst worden – und die Branche erholt sich nur langsam von der schweren Krise. Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle Tourismusbarometer [osv-online.de] des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, das am Mittwoch in Potsdam vorgestellt wurde.

Die stärksten Einbußen mussten im ersten Halbjahr das Dahme-Seengebiet (-52,1 Prozent) und Potsdam (-51,8 Prozent) verkraften. Vergleichsweise glimpflich kamen noch die Regionen Elbe-Elster-Land (-27,8 Prozent) und Lausitzer Seenland (-26,9 Prozent) aus der Krise hervor.

Karsten Heinsohn hat an der Erstellung des Tourismusbarometers mitgewirkt. Im rbb sagte er, besonders die Tagungs- und Kongressbranche in Brandenburg müsse sich umstellen. Tagungshotels müssten sich verstärkt auf normale Urlauber einstellen, sagte er. Dadurch, dass grundsätzlich eher inländische als ausländische Gäste in Brandenburg Urlaub machten, habe das Land eine gute Chance, letztlich glimpflich die Krise zu überstehen, so Heinsohn.

Nicht nur die Übernachtungsbetriebe, sondern auch die Freizeitwirtschaft in Brandenburg erholt sich nur langsam. Die Zahl der Besucher in Kultur- und Freizeiteinrichtungen ging im ersten Halbjahr 2020 um 54,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurück.