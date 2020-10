Für das Hotelgewerbe in Berlin gibt es nach Einschätzungen aus der Branche noch keinerlei Entwarnung. Im Gegenteil, die jüngsten Zahlen bewertet Tomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer der Dehoga Berlin, als alarmierend. "Es ist so schlimm, es übertrifft alle Befürchtungen, die ich hatte", sagte er am Freitag. "Ich mag das gar nicht aussprechen. Wenn das so bleibt, dann werden wir hier eine Insolvenzwelle vor uns haben."



Lengfelder weist auf den Umsatz pro verfügbarem Zimmer hin, für die Hotellerie eine entscheidende Kennzahl. Im September lag der Wert in Berlin bei 31,60, im Jahr davor bei 115,30 Euro. "Ein Minus von 72,6 Prozent. Das ist eine Katastrophe", sagte Lengfelder. Üblicherweise gehört der September für die Hotelbranche zu den starken Monaten.