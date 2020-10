Der Brandenburger Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) befürchtet Umsatzeinbußen durch das vereinbarte Beherbergungs-Verbot. Blieben Urlauber deshalb fern, wäre das eine Katastrophe, sagte Dehoga-Geschäftsführer Olaf Lücke am Donnerstag dem rbb.

Deshalb spiele das Herbstgeschäft jetzt eine große Rolle, so Lücke. "Wir haben natürlich die letzten Monate sehr gute Umsätze gehabt. Das will ich nicht leugnen", so der Dehoga-Brandenburg-Chef. "Aber das reicht bei weitem nicht, um die Verluste durch die Beschränkung der Platzkapazitäten und durch die Totalschließungen für die Hotels zu Beginn der Pandemie zu kompensieren." Deshalb müsse man das Geld zurücklegen, um über den Winter zu kommen und um das Personal weiter zu halten.