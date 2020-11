"In Zeiten der Corona-Krise bieten wir den Unternehmen bei der digitalen Transformation mit unserem Förderprogramm zusätzliche finanzielle Unterstützung an", erklärte Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Montag in einer Mitteilung.

Jürgen Allerkamp, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Berlin (IBB) betonte, mit der Öffnung des Antragssystems werde auch eine telefonische Beratung zum Programm angeboten. "Die Telefonnummer der Beratungshotline wird mit Antragsstart auf der Förderwebsite veröffentlicht, auf der auch weitergehende Informationen zum Programm zu finden sind."

Mithilfe der Digitalprämie soll es Unternehmen in Berlin ermöglicht werden, stärker in digitale Technologien zu investieren, die IT-Sicherheit zu verbessern oder Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, wie es auf der Website der Investitionsbank Berlin heißt. Nähreres über die Bestimmungen für die Gewährung einer Prämie erfahren Interessenten in der Förderrichtline des Landes Berlin [ibb-business.de].