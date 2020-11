Die Veranstaltungsbranche ist durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich besonders mitgenommen. Wie der Brandenburger Wirtschaftsminister am Montag feststellen musste, sind außer Soforthilfe "alle anderen Programme bisher an der Branche vorbeigegangen".

Die Veranstaltungsbranche hat größtenteils noch nicht von den Hilfen des Landes profitiert. Zu diesem Schluss kommt der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag nach einem Gespräch mit den Veranstaltern. Die Leistungen müssten daher nachgebessert werden, sagte der SPD-Politiker in Potsdam. "Wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass außer der Soforthilfe ansonsten alle anderen Programme bisher an der Branche vorbeigegangen sind", so Steinbach.

Seit Anfang November sind mit einem Teil-Lockdown in Brandenburg Gaststätten, Kinos, Theater und Fitnessstudios geschlossen, außerdem alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen sowie Freizeit- und Amateursport.