Deutschlands größte Friseur-Kette Klier ist zahlungsunfähig. Das Amtsgericht am Firmenhauptsitz Wolfsburg hat am Dienstag das Insolvenzverfahren eröffnet. Von der Krise betroffen sind Salons aus allen zur Klier-Gruppe gehörenden Ketten, darunter Klier, Super Cut, Hair Express, sowie 130 Läden für Haarprodukte (Cosmo, Beautyhairshop).



Klier betreibt in Berlin 12 Salons und in Brandenburg 25. Meist befinden sich die Filialen in Einkaufszentren und in Discountern wie Kaufland.