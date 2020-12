In Berlin mehr Insolvenzen als bundesweit - in Brandenburg weniger

Wirtschaft in der Corona-Pandemie

Die Pleitewelle von Unternehmen in Deutschland ist trotz Corona-Krise bislang ausgeblieben. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen sank in den vergangenen Monaten sogar, wie aus einer Hochrechnung des Wirtschaftsauskunftsdienstes Creditreform hervorgeht, die am Dienstag vorgestellt wurde. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen verringerte sich deutlich um 13,4 Prozent auf 16.300 Fälle. 2019 waren es 18.830 Fälle.

Allerdings weist die Insolvenzbetroffenheit deutliche regionale Unterschiede auf. Deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 50 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen liegt die Insolvenzquote von Unternehmen in Berlin mit 78. Vergleichsweise gering ist die Quote hingegen mit 36 je 10.000 Unternehmen in Brandenburg.