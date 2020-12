Wie Tillmann geht es vielen Händlern. Der neue Lockdown gefährdet dem Handelsverband Deutschland (HDE) zufolge Hunderttausende Arbeitsplätze im Innenstadt-Handel. "Der Dezember ist unter normalen Umständen der wichtigste Monat im Jahr - in der Pandemie ist er ein Totalausfall", bilanzierte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth [tagesschau.de]. Von den rund 560.000 Stellen im innerstädtischen Einzelhandel seien zwischen 150.000 und 250.000 "akut bedroht".

Berlin kündigte Hilfen an. Der Einzelhandel werde in die sogenannte Überbrückungshilfe III aufgenommen, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag. Statt der bisher geltenden Höchstfördersumme von 200.000 Euro sollen es sogar 500.000 Euro sein. Doch selbst das, so die Befürchtungen im Handel, könnte nicht reichen.

"Keiner kann uns erklären, wieso man den Einzelhandel anders behandelt als andere Branchen", sagte Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin Brandenburg (HBB), Nils Busch-Petersen, am Montag rbb|24. "Die Programme schließen viele Geschäfte aus - während jeder Gastronom Hilfe bekommt." Dazu komme noch ein großes Manko der Überbrückungshilfe III: "Wer mehr als 500 Millionen Euro Umsatz macht, bekommt nichts." Das heißt, große Handelsketten wie Galeria-Karstadt-Kaufhof, die noch diesen Sommer mühsam gerettet worden sind, gehen leer aus.