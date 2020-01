rbb/Sebastian Schöbel Audio: rbb | 17.01.2020 | Johannes Frewel | Bild: rbb/Sebastian Schöbel

"Wir haben es satt!"-Demo in Berlin - Naturschützer und Ökobauern demonstrieren für Agrarwende

18.01.20 | 11:40 Uhr

Artgerechte Tierhaltung, Naturschutz und Hilfen gegen den Klimawandel - anlässlich der Grünen Woche gehen am Samstag Naturschützer und Ökobauern auf die Straße. Unter dem Motto "Wir haben es satt!" rollen auch wieder zahlreiche Trekker durch Berlin.

In Berlin haben sich am Samstag wieder tausende Menschen zur alljährlichen Großkundgebung "Wir haben es satt!" versammelt. Die Teilnehmer setzen sich für eine naturgerechtere Landwirtschaft ein und protestieren zugleich gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Zahlreiche Landwirte rollten am Vormittag mit ihren Treckern durch die Berliner Innenstadt. Sie hatten sich am frühen Morgen im Umland versammelt und waren in mehreren Kolonnen sternförmig in die Hauptstadt gefahren. Das Motto der diesjährigen Kundgebung ist "Agrarwende anpacken, Klima schützen!".

Innenstadt weiträumig umfahren

Die Trecker-Fahrer sind Teil einer Großdemonstration, an der tausende Umwelt- und Tierschützer sowie Ökobauern teilnehmen. Sie wollen für mehr Naturschutz in der Landwirtschaft und gegen Massentierhaltung auf die Straße gehen. Zur Kundgebung am Brandenburger Tor werden bis zu 15.000 Teilnehmer erwartet. Aufgerufen zu dem Protest hat das Bündnis "Wir haben es satt!", ein Zusammenschluss von über 50 Organisationen. Die Demonstration findet bereits zum zehnten Mal anlässlich der Agrarmesse Grüne Woche statt. Parallel zur Messe kommen auch Regierungsvertreter aus rund 70 Ländern zu einer Agrarministerkonferenz zusammen. Gastgeberin der Konferenz im Auswärtigen Amt ist Bundesministerin Julia Klöckner (CDU). Dort haben die Öko-Landwirte am Vormittag eine "bäuerliche Protestnote" überreicht. Gegen 11.30 Uhr bewegten sie sich mit ihren Traktoren über die Leipziger Straße in Richtung Brandenburger Tor. Dort soll um 12.00 Uhr die eigentliche Kundgebung starten. Wie schon am Freitag empfiehlt die Polizei auch am Samstag, die Innenstadt weiträumig zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittels umzusteigen. Bereits am Morgen sollten, zeitlich versetzt, mehrere Straßen gesperrt werden.

Seit 7:30 Uhr, Route Ost: Gewerbegebiet Vogelsdorf - Grünerlinder Weg - Frankfurter Chaussee - Alt-Mahlsdorf - Alt-Kaulsdorf - Alt-Biesdorf - Alt-Friedrichsfelde - Frankfurter Allee - Karl-Marx-Allee - Alexanderstraße - Grunerstraße - Mühlendamm - Gertraudenstraße - Leipziger Straße - Potsdamer Platz - Potsdamer Straße - Reichpietschufer - Von-der-Heydt-Straße - Klingelhöferstraße - Hofjägerallee - Großer Stern - Straße des 17. Juni Seit 8 Uhr, Route Süd: Königin-Luise-Straße 49 - Königin-Luise-Straße - Clayallee - Hohenzollerndamm - Teplitzer Straße - Hubertusallee - Kurfürstendamm - Joachimsthaler Straße - Hardenbergstraße - Ernst-Reuter-Platz - Straße des 17. Juni - Großer-Stern - Straße des 17. Juni Seit 8 Uhr, Route Nord: Hauptstr. 24 (Stadt Gut Blankenfelde) - Hauptstraße - Blankenfelder Chaussee - Dietzgenstraße – Hermann-Hesse-Straße - Grabbeallee – Schönholzer Straße - Wollankstraße - Prinzenallee - Badstraße - Brunnenstraße - Bernauer Straße - Julie-Wolfthorn-Straße - Am Nordbahnhof – Invalidenstraße – Alt-Moabit – Paulstraße – Spreeweg – Großer Stern – Straße des 17. Juni Seit 9 Uhr, insgesamt: Straße des 17. Juni ab Y.-Rabin-Straße und Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße

Seit 10 Uhr: Übergabe einer Protestnote an Berliner Agrarministerkonferenz im Auswärtigen Amt Seit ca. 10 Uhr, gemeinsame Route nach Zusammenführung der drei Aufzüge: Yitzhak-Rabin-Straße - Scheidemannstraße - Dorotheenstraße - Wilhelmstraße - Unter den Linden - Glinkastraße - Französische Straße - Werderscher Markt (Auswärtiges Amt) - Schloßplatz - Breite Straße - Gertraudenstraße - Leipziger Straße - Potsdamer Straße - Ben-Gurion-Straße - Tiergartenstraße - Hofjägerallee – Großer Stern - Straße des 17. Juni - Brandenburger Tor Um 12:00 Uhr, Auftaktkundgebung: Brandenburger Tor Ab ca. 12.30 Uhr, Demozug: Ebertstraße - Hannah-Arendt-Straße -Wilhelmstraße - Behrenstraße - Friedrichstraße - Weidendammer Brücke - Friedrichstraße - Reinhardtstraße - Luisenstraße - Wilhelmstraße - Dorotheenstraße - Scheidemannstraße - Yitzhak-Rabin-Straße - Straße des 17. Juni - Brandenburger Tor Ab 14:30 Uhr, Abschlusskundgebung: Brandenburger Tor

Bauern fordern Hilfe im Kampf gegen Klimawandel

Der Fokus des Protestes liegt in diesem Jahr auf dem Klimawandel. Die Organisatoren erklärten, 2020 sei ein Jahr der Entscheidung für die Landwirtschaft und das Klima: "Ein 'Weiter so' auf den Höfen und in der Agrarpolitik geht nicht mehr. Die Belastungsgrenzen unserer Erde werden überschritten", heißt es auf der Internetseite des Bündnisses. Gefordert werden eine Reform der Agrarpolitik, mehr Klimaschutz und Hilfen für die Bauern beim Umbau der Landwirtschaft. "Wichtig ist, dass den Bauern unter die Arme gegriffen wird, um den Klimawandel zu bekämpfen, aber auch mit den Auswirkungen des Klimawandels zurechtzukommen", sagte Sprecherin Saskia Richartz.

Überschneidungen mit Protest der konventionellen Bauern

Das von der Bundesregierung im September verabschiedete Agrarpaket sehen die Initiatoren von "Wir haben es satt!" kritisch. Gegen die Agrarpolitik hatten am Freitag in Berlin bereits zahlreiche konventionelle Landwirte mit einer Traktoren-Sternfahrt protestiert. Mit bis zu 1.000 Traktoren waren sie zu einer Sternfahrt nach Berlin gekommen. Vor allem die neue Düngeverordnung sehen die Landwirte kritisch und fürchten Ertragseinbußen. Georg Janßen, Mit-Initiator der "Wir habe es satt!"-Demonstration wies darauf hin, dass es zwischen den konventionellen Landwirten und den Ökobauern einen Austausch gebe. Beide Seiten beteiligten sich jeweils an den Protesten. Allerdings sei man noch nicht soweit zusammenzuarbeiten, weil die Forderungen noch nicht abgestimmt seien. "Wir sind aber in Kontakt und es gibt Gespräche", so Janßen. Beide Initiativen eint, dass sie mehr Wertschätzung der bäuerlichen Arbeit und faire Preise für ihre Produkte fordern.