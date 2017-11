Es geht um rund 8.000 Arbeitsplätze im Süden Brandenburgs und in Sachsen. Die Braunkohle hat in der Lausitz eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Doch die Klimaziele für das Jahr 2020 sind nur zu halten, wenn in den kommenden Jahren auch in Brandenburg der Braunkohle-Ausstieg eingeläutet wird.

Das haben nun auch CDU und FDP eingeräumt. Bei den Jamaika-Sondierungsverhandlungen (tagesschau.de) boten sie den Grünen am Montag an, der Abschaltung von bundesweit zehn Kohlekraftwerks-Blöcken bis zum Jahr 2020 zuzustimmen. Den Grünen reicht das nicht, sie lehnen dieses Kompromissangebot ab. "Wir sagen: 20 Kraftwerke, dass ist das, was mindestens erbracht werden muss, um die Klimaziele zu halten. Die Union hat sich nun endlich bewegt, aber wir sind noch nicht beieinander", sagte die grüne Bundestagsgeordnete Annalena Baerbock in der rbb-Sendung "Brandenburg aktuell".