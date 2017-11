Jamaika und der Kohleausstieg - Merkel-Vorschlag sorgt für Entsetzen in der Lausitz

17.11.17 | 18:25 Uhr

Seit Wochen wird in Berlin sondiert. Was aber würde "Jamaika" für Brandenburg und vor allem für die Braunkohle bedeuten? In der vergangenen Nacht soll Bundeskanzlerin Merkel auf die Grünen zugegangen sein. In der Lausitz sorgt ihr Vorschlag für Entsetzen.

Die potenziellen Jamaika-Koalitionäre haben sich in der Frage des Kohleausstiegs offenbar weiter angenähert. In der Nacht zu Freitag soll Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgeschlagen haben, Kraftwerksblöcke mit einer Gesamtleistung von sieben Gigawatt abzuschalten. Das ist zwar weniger als die acht bis zehn Gigawatt, die Bündnis90/Die Grünen bisher gefordert hatten. Es ist aber auch mehr als die drei bis fünf Gigawatt, die Union und FDP bisher zugestehen wollten.

Sofortiges Aus für Lausitzer Revier befürchtet

Zu erwarten sei, dass alle Kraftwerksbetreiber ihren Beitrag leisten müssten, berichtet rbb-Braunkohle-Experte Dirk Schneider. Dazu gehört auch die Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG), die mit Jänschwalde, Schwarze Pumpe und Boxberg drei Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von acht Gigawatt betreibt. Dort sorgte die am Morgen durchgesickerte Meldung für "pures Entsetzen", jedenfalls bei den Gesamtbetriebsräten der LEAG.

Wenn eine neue Regierung zusätzliche sieben Gigawatt aus Kohleenergie abschalten will, möglicherweise überwiegend aus Braunkohle, würde diese Entscheidung "das sofortige Aus für das Lausitzer Revier" bedeuten, schreiben die Betriebsräte. Damit würden nicht nur tausende direkte und indirekte Arbeitsplätze wegfallen; auch 1,5 Milliarden Euro Wertschöpfung pro Jahr wären bedroht. Außerdem würde die "geordnete und finanzierbare Rekultivierung der Lausitzer Tagebaue" unmöglich werden, warnen die Betriebsräte in einem Schreiben an die Verhandlungsführer, das dem rbb vorliegt.

Braunkohle-Kumpel fühlen sich abgehängt

Die "Hoffnung auf einen sozialverträglichen Übergang zu einer modernen Energieregion" wäre hinfällig, schreiben die Arbeitnehmervertreter - und das, obwohl längst klar sei, "dass das deutsche Klimaziel für 2020 nicht mehr zu erreichen ist". Schon die Bundestagswahl habe gezeigt, dass sich eine große Zahl von Menschen im Osten von der Politik abgehängt fühle. Jeder weitere Eingriff über bereits beschlossene Reduktionen hinaus würde in der Lausitz einen unkalkulierbaren Dominoeffekt auslösen.

Enttäuscht von CDU und FDP

Allerdings weiß bisher niemand, was Merkel tatsächlich gemeint hat und welche Auswirkungen ihr Vorschlag hätte. Auch der Brandenburger Bundestagsabgeordnete Ulrich Freese (SPD), einer der entschiedensten Befürworter des Lausitzer Braunkohlebaus, stochert im Dunkeln. Noch sei offen, ob Braunkohle oder Steinkohle betroffen sein werden, sagte Freese dem rbb am Freitag. Außerdem sei noch nicht einmal klar, ob die von Merkel genannten sieben Gigawatt "on top" gemeint seien - oder ob die sechs Gigawatt, die bereits zu Abschaltung angemeldet sind, "eingepreist" seien. Besonders enttäuscht zeigte sich Freese von den CDU- und FDP-Abgeordneten aus Brandenburg und Sachsen, die sich in den Sondierungen zum Thema Kohleausstieg "bisher nicht einziges Mal zu Wort gemeldet" hätten.

Noch ist offen, wie der Kohlekompromiss einer "Jamaika"-Koalition am Ende tatsächlich aussehen könnte. In jedem Fall wird es auch um technische Fragen gehen, denn überall in Deutschland muss rund um die Uhr ausreichend Strom zur Verfügung stehen. Einig sind sich die Beteiligten auch darin, dass der Lausitz ein Strukturwandel bevorsteht, der finanziell unterstützt werden muss. Erst Anfang der Woche hatte die sogenannte Lausitzrunde entsprechende Forderungen dazu vorgelegt. Mit Informationen von Dirk Schneider

Sendung: Antenne Brandenburg, 17.11.2017, 14.00 Uhr