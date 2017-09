"Weltweit ist CCS sicherlich nicht tot", wie Axel Liebscher, der Leiter der Sektion Geologische Speicherung im Potsdamer Geoforschungszentrum (GFZ) versichert. Er berichtet von mehreren Speichervorhaben in Australien, Nordamerika, China aber auch in Norwegen. "Auch in Deutschland ist CCS in meinen Augen nicht tot, allenfalls in einer Art Koma", so Liebscher. "Wir laufen momentan Gefahr, unsere nationalen Treibhausgasziele klar zu verfehlen." Spätestens in fünf bis zehn Jahren, schätzt der Wissenschaftler, könne die Speicherung von CO 2 auch in Deutschland wieder interessant werden.

Es könnte ein Stück Geschichte sein, das an diesem Mittwoch seinen Abschluss findet, wenn am Pilotstandort Ketzin die letzten Bohrlöcher verfüllt werden. Begleitet von einer Fachtagung endet das wichtigste Forschungsprojekt zur unterirdischen Speicherung von Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) und es schließt sich das letzte Kapitel von CCS (Carbon Capture and Storage) in Deutschland. Ist CCS damit tot?

In Ketzin wurde weiter geforscht und CO 2 gespeichert, ohne Proteste und mit Zustimmung der Anwohner. "National belegt die Ketziner Forschung, dass bei entsprechender wissenschaftlicher Begleitung und zielgerichteter offener Öffentlichkeitsarbeit auch solche Bergbauprojekte durchgeführt werden können", findet Geoforscher Axel Liebscher und übt damit indirekt Kritik am öffentlichen Umgang mit dem Thema.

Die Proteste hatten Erfolg. Zuerst rückte die Politik von dem Vorhaben ab, dann auch die Wirtschaft. 2014 beendete der schwedische Energiekonzern Vattenfall ein erfolgreiches Pilotprojekt in Schwarze Pumpe, zur Abscheidung von CO 2 aus Kraftwerksabgasen. Seitdem ist CCS in Deutschland quasi ein Tabu-Thema, nur nicht in der Wissenschaft.

Für das "CCS-Koma" in Deutschland sind nicht zuletzt die Brandenburger Proteste zwischen 2010 und 2013 verantwortlich. Geplant war, das anfallende Kohlendioxid aus der Lausitzer Braunkohleverstromung klimaneutral dorthin zurückzubringen, wo es herkam – unter die Erde. Noch bevor überhaupt verlässliche Forschungsergebnisse vorlagen, ging die Angst in der Bevölkerung um: Angst vor vergiftetem Grundwasser durch hochkonzentriertes aufsteigendes Salzwasser, durch das Treibhausgas Methan oder Schwermetalle.

Das könnte dann nützlich werden, wenn es um neue Energiespeicher geht. Das Geoforschungszentrum Potsdam hat ein Patent auf die sogenannte "Power-to-Gas-to-Power"-Technologie. Dabei wird mittels Strom aus Wind und Sonne per Elektrolyse Wasserstoff aus Wasser gewonnen. Dieser reagiert mit gespeichertem Kohlenstoffdioxid zu energiereichem Methan. Und das könne wiederum in vorhandenen Erdgasspeichern gelagert werden; eine Reserve für Tage ohne Sonne und ohne Wind.

Zwischen dem Start der Ketziner Forschung 2004 und heute wurden insgesamt 67.000 Tonnen CO 2 in eine Tiefe von knapp 650 Metern gepumpt. Poröse Gesteinsschichten, sogenannte Aquifere, können es wie ein Schwamm aufnehmen. Das flüssige Gas stammt zum Teil aus dem Kraftwerk Schwarze Pumpe. Es soll dauerhaft im Untergrund von Ketzin lagern. Erfolgreich getestet wurde aber auch, wie das Gas aus der Tiefe wieder zurückgeholt werden kann.

Nach Ketzin ins Havelland sind an diesem Mittwoch über 90 Wissenschaftler aus ganz Deutschland und der Welt gekommen. Sie wollen die Forschungsergebnisse diskutieren und von den Brandenburgern lernen. Brandenburg hat mit der Expertise des GFZ in Sachen geologische Speicherung einen technologischen Vorsprung. Kein vergleichbares Projekt hat mehr Daten geliefert über Erkundung, die Errichtung, den Betrieb und nun die Stilllegung eines Speichers.

Das Kohlenstoffdioxid unterhalb von Ketzin wird von den Wissenschaftlern auch in Zukunft weiter beobachtet. "Im Laufe der Zeit wird sich CO 2 in dem ebenfalls im Gestein vorhandenen Salzwasser lösen. Anschließend bilden sich neue Karbonatmineralien", beschreibt Axel Liebscher, was im Untergrund in den nächsten Jahren passiert. Die Erforschung von CCS ist damit in Brandenburg aber beendet.