Erst kam die Einladung ins Haus geflattert, dann die Ausladung. Der Engeriekonzern LEAG will die Grünen-Politikerin Baerbock nämlich nun doch nicht mehr bei der Barbarafeier in Cottbus dabei haben. Er begründet dies mit der radikalen Position Baerbocks.

Die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock (Die Grünen) aus Brandenburg ist vom Energiekonzern LEAG von der am Montag stattfindenden Barbarafeier in Cottbus ausgeschlossen worden.

Gegenüber rbb|24 äußerte sich Baerbock irritiert über die Entscheidung des Energiekonzerns. "Damit der Strukturwandel sozialverträglich gestaltet wird, braucht es einen ehrlichen Dialog, bei dem alle unterschiedlichen Positionen zu Wort kommen", so die Bundestagsabgeordnete. "Gesprächsverweigerung" und ein "Augen-zu-und-Durch-Kurs" würden dabei nicht weiter helfen. Baerbock betonte zudem, sie habe sich in den Sondierungsgesprächen auch dafür eingesetzt, dass der Bund finanzielle Unterstützung für den Strukturwandel leiste. Dafür lag ihren Angaben zufolge bereits ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch: "Ein Fonds mit zunächst einer Milliarde Euro vom Bund plus weiterer Zahlungen der Länder" mit dem Ziel, den Ausstieg aus der Kohle sozialverträglich zu gestalten und neue wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen.

Die LEAG begründete die Ausladung der Grünen-Politikerin von Barbarafeier gegenüber rbb|24 mit der radikalen Position, die Baerbock und andere Grüne in den Verhandlungen mit Union und FDP vertreten hätten. Ein Sprecher des Energiekonzerns teilte mit, Baerbock habe sich für einen "schnellen, radikalen Kohleausstieg" stark gemacht. Ein solcher Ausstieg wäre "ein Riesenschaden für die Braunkohleindustrie insgesamt und speziell für die Lausitz", da die Region in besonderem Maße von der Braunkohle abhängig sei. Der Sprecher bezeichnete es daher als verständlich, dass an einem Tag, an dem die Bergleute gefeiert werden, Frau Baerbock ausgeladen werde. Er erklärte zugleich, die LEAG sei auch weiterhin zum Dialog mit den Grünen bereit.