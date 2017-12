LEAG will Tagebau Welzow Süd länger auskohlen

Das Bergbauunternehmen LEAG will aus dem Tagebau Welzow Süd länger Kohle fördern, als bisher geplant. Das hat das Landesbergbauamt am Donnerstag bekannt gegeben.



Ursprünglich sollte Welzow Süd bis zum Jahr 2023 ausgekohlt sein - doch die LEAG will diese Frist jetzt verlängern. Grund sei, dass die bisherigen Abbaggerungen langsamer vorangekommen sind als geplant.