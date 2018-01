Es ist bereits Tradition in der Lausitz: Am ersten Neujahrssonntag marschieren Anwohner nahe des Tagebaus Jänschwalde zum Protest auf. Hunderte beteiligten sich dieses Jahr. Die Brandenburger CDU positioniert sich derweil gegen einen schnellen Kohleausstieg.

Anwohner, Aktivisten und Grünen-Politiker haben in der Nähe des brandenburgischen Tagebaugebiets Jänschwalde gegen den Abbau von Braunkohle demonstriert. An der Protestwanderung vom Dorf Kerkwitz (Spree-Neiße) in den Nachbarort Taubendorf beteiligten sich am Sonntag nach Angaben der Veranstalter rund 300 Menschen.

Ein Teil der Teilnehmer zog zudem in ein geplantes Abbaugebiet zu einem durch Abbaggerung bedrohten Waldgrundstück, welches für die Ausdehnung des Tagebaus Jänschwalde enteignet werden soll.