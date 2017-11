Die Schwarze Pumpe in dem gleichnamigen kleinen Ort bei Cottbus führte jahrelang das überschaubare Dasein einer typischen HO-Gaststätte der ländlichen DDR. Doch die Beschaulichkeit findet im Sommer ein abruptes Ende: Am 28. Juni 1955 quartiert sich der Aufbaustab des VEB Gaskombinats Schwarze Pumpe im Lokal ein, um das rasant wachsende Industriegebiet mit seinen Gaswerken, Heizkraftwerken, Kokereien und Brikettfabriken zu koordinieren. Laut Ministerratsbeschluss der DDR soll hier Europas größtes Braunkohlen-Veredlungskombinat entstehen. Das regionale Kombinat produziert kurze Zeit später zwei Drittel des Stadtgases und der Fernwärme für die gesamte DDR. Bis zu 17.000 Männer und Frauen finden hier Arbeit. Gasthäuser wie die Schwarze Pumpe werden zu ihrem abendlichen Treffpunkt.

Hildegard Porzberg übernimmt gemeinsam mit ihrem Mann Heini mit 25 Jahren die Gaststätte von den Eltern. "Das war eine große Herausforderung für uns jungen Leute", erinnert sich die heute 87-Jährige. "Wir hatten bis dahin nicht in solchen riesigen Dimensionen gekocht und mussten eben auch abends Essen und Getränke vorhalten: Bauernfrühstück, Krautrouladen und Schweinebraten waren begehrt. Hunderte Liter Bier gingen am Abend über den Tresen."

Wenn so viel Alkohol fließt, kommt es immer mal wieder zu Zwischenfällen. "Ganz verrückt war die Zeit bis 1960", so Hildegard Porzberg, "denn da war so eine richtige Aufbruchstimmung. Überall wurde gebaggert, gegraben, gemauert, geschweißt. Innerhalb weniger Tage entstanden Fabrikhallen und Bandanlagen. Die Zimmerleute mit ihrer schwarzen Kluft und breiten Hüten waren die Kings unter den Arbeitern. Ich erinnere mich noch daran, dass sie eines Abends zum Beispiel bei uns in der Gaststätte ihre langen Zimmermannsnägel rausholten und versuchten, unsere Porzellanteller an den Tischen anzunageln. Na, da musste mein Mann aber dazwischen gehen!"