Video: Brandenburg aktuell | 19.10.2017 | Anke Blumenthal

Streit um Strukturwandel - Denkfabrik fordert 100 Millionen Euro pro Jahr für Lausitz

20.10.17 | 08:47 Uhr

Der Strukturwandel in der Lausitz kommt, das ist sicher. Offen ist die Frage, wie sich die Braunkohleregion darauf vorbereiten kann. Der Vorschlag einer Denkfabrik mit konkreten Fördersummen stößt allerdings auf viel Kritik in der Region.

Auch darum wird es bei den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene gehen: Wann genau kommt der Kohleausstieg? Fest steht schon jetzt: Die Lausitz steht vor einem Strukturwandel. Die Berliner Denkfabrik Agora Energiewende hat am Donnerstag in Cottbus zum Thema ein sogenanntes Impulspapier vorgestellt. Geht es nach den beteiligten Energieexperten, soll die Lausitz jährlich 100 Millionen Euro vom Bund extra für den Strukturwandel bekommen. Fließen soll das Geld - nach den Vorstellungen der Experten - ab 2019 für 15 Jahre, also bis 2034. "Worum es jetzt geht, ist natürlich, dass die Koalitionsverhandlungen in Berlin in den nächsten Wochen ein solches Konzept in den Koalitionsvertrag schreiben, damit dann im Bundeshaushalt ab 2019 die entsprechenden Mittel bereit stehen", so die Vorstellung von Patrick Graichen von Agora Energiewende. Die Denkfabrik hatte zuvor bereits das Bundeswirtschaftsministerium beraten. Der vorgestellte Vorschlag sei vor allem Resultat intensiver Gespräche mit in der Lausitz ansässigen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft, hieß es.



Mehr zum Thema Studie von Greenpeace Energy - Öko-Stromanbieter sollen Braunkohle-Jobs ersetzen Mit einer neuen Studie will Greenpeace für den Ausstieg aus der Braunkohle in der Lausitz werben. Gleichzeitig präsentiert der hauseigene Stromanbieter einen neuen Tarif, mit dem Jobs in der Solarbranche geschaffen werden sollen. Wirtschaftsminister Gerber hält nicht viel von den Vorschlägen.



Gründung eins neuen Fraunhofer-Instituts

Fließen soll das Geld in vier Bereiche: Wirtschaftsförderung, Förderung von Wissenschaft und Forschung, Ausbau der kommunalen und regionalen Infrastruktur und in eine Zukunftsstiftung, die sich um die Bereiche Kunst, Kultur und erhöhte Lebensqualität in der Region kümmern soll. Konkret genannt werden unter anderem die Gründung eines Fraunhofer-Instituts für die Dekarbonisierung der Industrie, ein zweites Bahngleis nach Berlin und der Breitbandausbau in der Region. Das neue Papier regt zudem an, die Lausitz als Energieregion dauerhaft zu erhalten und jede schwindende Kohlestrom-Leistung durch erneuerbare Energien zu ersetzen.

IHK: Zeitraum viel zu kurz

Die Industrie- und Handelskammer Cottbus hält den gesetzten Zeitrahmen allerdings für viel zu kurz. Allein bei großen Infrastrukturprojekten sei mit einem 20-jährigen Planungs- und Realisierungslauf zu rechnen, betonte Wolfgang Krüger von der IHK Cottbus im rbb. Wenn nicht genug Zeit eingeplant werde, drohe ein "Strukturbruch", nach dem man die Region dann für längere Zeit abschreiben könnte, so seine Befürchtung.

Autoren rechnen nicht mit "Massenarbeitslosigkeit"

Die Autoren des Papiers verweisen wiederum darauf, dass die Braunkohlewirtschaft zwar aktuell mit 13 Prozent Bruttowertschöpfung die wichtigste Branche in Südbrandenburg ist. Zudem hingen weitere Arbeitsplätze im Handel, im Dienstleistungssektor und Baugewerbe von ihr ab. Gleichzeitig liege aber der Anteil der im Bergbau und in der Energieerzeugung Beschäftigten bezogen auf die ganze Lausitz bei unter fünf Prozent. Die Region sei also keineswegs allein abhängig von diesem Sektor ihrer Wirtschaft, es herrsche keine industrielle Monostruktur, sondern eine auch im Regionenvergleich überdurchschnittlich diversifizierte Industriestruktur. Vor dem Hintergrund sinkender Arbeitslosenquoten in den vergangenen zehn Jahren und dem demographischen Wandel ist nach Einschätzung der Autoren "nicht mit einer neuerlichen Massenarbeitslosigkeit zu rechnen". Vielmehr müsse es darum gehen, die Attraktivität der Region so zu steigern, dass sich Arbeitskräfte in weit stärkerem Maß als bisher dort ansiedeln und in der Region ausgebildete Fachkräfte nach ihrer Ausbildung bleiben.

Mehr zum Theam Erneuerbare Energien in Brandenburg - Branche kritisiert Wirtschaftsminister Gerber heftig Brandenburgs Wirtschaftsminister Gerber (SPD) hat sich quasi in die Höhle des Löwen gewagt: Beim Branchentag Erneuerbare Energien musste er am Donnerstag heftige Kritik einstecken. An der Braunkohle hält die Landesregierung dennoch fest. Von Dominik Lenz

"100 Millionen Euro pro Jahr halten wir für zu wenig."

Doch auch die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg kritisierte den im Papier angesetzten Geldbetrag als zu gering. Ebenso sagte die Sprecherin der "Lausitzrunde" Christine Herntier im rbb: "100 Millionen Euro pro Jahr halten wir für zu wenig." Nichtsdestotrotz unterstützt ihr kommunales Bündnis für Strukturentwicklung die Forderungen im Infrastrukturausbau. Im Juni dieses Jahres hatten die Länder Brandenburg uns Sachsen mindestens 1,2 Milliarden Euro zusätzliche Bundesmittel vom Bund für den wirtschaftlichen Strukturwandel gefordert - und zwar in den Jahren 2019 bis 2024. Das entspräche 240 Millionen Euro pro Jahr. Nach Angaben der beiden Landesregierungen hängen in der Zwei-Länder-Region rund 24.000 Arbeitsplätze von der Energiewirtschaft ab.

Wirtschaftsminister Gerber: Speichertechnologien fehlen

Aus Sicht von Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) geht das Papier am Thema vorbei: "Statt über mögliche Ausstiegsszenarien aus der Braunkohle zu diskutieren, muss es doch darum gehen, die erneuerbaren Energien grundlastfähig zu machen", sagte Gerber. Notwendig seien Speichertechnologien im industriellen Maßstab und ein zügiger weiterer Netzausbau. "Die künftige Bundesregierung muss sich unmissverständlich zur Braunkohle als Brückentechnologie bekennen. Und noch ist nicht absehbar, wie lang diese Brücke sein wird." Die SPD in Brandenburg hatte bereits im Sommer die eigenen Klimaziele aufgeweicht. Statt den Kohlendioxidausstoß um 72 Prozent zu reduzieren im Vergleich zum Jahr 1990, solle jetzt nur noch ein Minus von 55 bis 62 Prozent angestrebt werden. Auch die Linke stellte in einem Papier davon aus, dass Brandenburg erst um das Jahr 2040 vollständig aus der umstrittenen Braunkohle ausgestiegen sein wird.

Grüne: Diskussion kommt zu spät

Die Grünen im Potsdamer Landtag sahen in dem Agora-Vorschlag einen breiten Ansatz und äußerten zugleich Kritik an der Landesregierung. Ihre Abgeordnete Heide Schinowsky bemerkte: "Nachdem die Landesregierung es über viele Jahre versäumt hat, den seit langem absehbaren kohleausstiegsbedingten Strukturwandel in der Lausitz vorzubereiten und zu gestalten, gehen nun neben Akteuren aus der Region auch andere hierzu mit Vorschlägen in die Offensive."