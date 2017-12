rbb/Jana Göbel Video: Brandenburg aktuell | 06.12.2017 | Anne Holzschuh / Jana Göbel | Bild: rbb/Jana Göbel

Lausitzer Seen verlieren Wasser - "Den Pinnower See als Ganzes gibt es eigentlich nicht mehr"

06.12.17 | 19:30 Uhr

Sechs Lausitzer Seen verlieren massiv Wasser. Jetzt hat das Umweltministerium Brandenburg gegenüber dem rbb erstmals eingeräumt, dass der Braunkohle-Tagebau Jänschwalde als Verursacher angesehen wird. Nun geht es darum, wer für den Schaden aufkommt. Von Jana Göbel und Anne Holzschuh



Der Pinnower See wird immer kleiner. Das einstige Badeparadies ist ein schwarzes Schlammloch. Uwe Kruschel betreibt hier den Campingplatz. "Die Zahl der Camper hat sich innerhalb weniger Jahre fast halbiert", erzählt er. "Statt Wasser haben wir nur noch Modder." Fast eineinhalb Meter sei der Wasserspiegel zurückgegangen. Selbst in diesem regenreichen Jahr sei das Wasser weniger geworden.

Zeltplatzbetreiber Uwe Kruschel

Ähnliches berichten Anwohner fünf weiterer Seen: vom Kleinsee, Großsee, Schenkendöberner See, Deulowitzer See und Pastlingsee. Sie alle sind im Umkreis von 20 Kilometern des Tagebaus Jänschwalde. Jährlich pumpt das Energieunternehmen Leag in Brandenburg mehr als 200 Millionen Kubikmeter Grundwasser ab, damit der Tagebau nicht vollläuft. Uwe Kruschel und viele andere Lausitzer vermuten deshalb seit Jahren, dass der Braunkohleabbau der Hauptverursacher des Wasserverlusts in den sechs Seen ist.

Grafik: Seen nahe des Tagebau Jänschwalde. Die rot unterlegten Seen verlieren Wasser wegen des Tagebaus, die nicht unterlegten verlieren wahrscheinlich Wasser wegen des Tagebaus.

Belegt ist dies bisher nur beim Pastlingsee. Nach einem großen Fischsterben 2015 hat man den Wasserrückgang hier aufwändig untersucht. In diesem Sommer kam das Landesumweltministerium Brandenburg zum Schluss, dass der Tagebau den Wasserverlust mitverursacht. Dies hat der Sprecher des Ministeriums in der rbb-Sendung Brandenburg aktuell erklärt. Das Energieunternehmen Leag widerspricht dem zwar, leitet aber freiwillig Wasser in den Pastlingsee. Langsam erholt dieser sich wieder.

Tagebau problematisch für Seen

Die Belege beim Pastlingsee bestärken bei vielen Lausitzern die Vermutung, dass auch die anderen Seen durch die Abbaggerung der Braunkohle versiegen. Da man nicht seriös von einem See auf fünf weitere schließen kann, wurden Grundwasserdaten ausgewertet. Die Ergebnisse liegen dem rbb jetzt vor.

Sie belegen, dass das Grundwasser im Umfeld der Seen dramatisch abgesunken ist. Zu sehen ist dies beispielhaft an den sogenannten Ganglinien in Pinnow. Diese beweisen, dass der Wasserstand seit 2011 um 120 Zentimeter gefallen ist. "Der Tagebaueinfluss ist noch gering", heißt es vom Umweltministerium Brandenburg zum Pinnower See, "zukünftig ist ein stärkerer Einfluss zu erwarten." Beim Großsee und Kleinsee heißt es: "Die tagebaubedingte Absenkung beträgt einen Meter. Die weitere Absenkung dürfte vor allem für den relativ flachen Kleinsee problematisch sein."

Auch beim Schenkendöberner See und Deulowitzer See will das Land einen Einfluss durch den Tagebau nicht ausschließen. "Der Bergbau hat immer einen Einfluss auf den Grundwasserhaushalt", sagt Kurt Augustin, Abteilungsleiter für Wasser- und Bodenschutz beim Umweltministerium Brandenburg. Als 1996 die wasserrechtlichen Genehmigungen für den Tagebau erteilt wurden, sei man davon ausgegangen, dass die Seen nicht beeinträchtigt werden. "Niemand hat geahnt, dass durch den Bergbau eine solche Verschlechterung eintritt."

Der Braunkohletagebau pumpt in Brandenburg jährlich mehr als 200 Mio qm Grundwasser ab

Umweltschützer: Leag soll für den Schaden zahlen

René Schuster von der Grüne Liga Brandenburg ist froh, dass das Land endlich den Schuldigen beim Namen nennt. Viel zu lange habe man sich darum gedrückt. "Jetzt muss Brandenburg das Energieunternehmen Leag auffordern, die weitere Schädigung des Grundwassers zu stoppen. Durch die Braunkohle wird der Wasserhaushalt der Region massiv gestört. Die Leag muss für die Beseitigung der Schäden aufkommen", fordert Schuster.

Etwas vorsichtiger ist Professor Christoph Hinz. Es sei nicht so einfach, herauszufinden, wohin das Wasser aus den Seen verschwindet. "Dazu müssten wir wissen, wie die Wasserkörper untereinander verbunden sind", sagt der Hydrologe der BTU Cottbus. "Und das können wir ohne detaillierte Untersuchungen nicht sagen". Zwar beobachtet Hinz weltweit Grundwasser-Probleme in der Nähe von Bergbau-Gruben: "Ob in Europa, Australien oder den USA – überall, wo wir eine Entwässerung von Tagebauen oder Minen haben, gibt es einen Einfluss auf den Wasserhaushalt." Aber der Wasserverlust habe selten nur eine Ursache. Auch anderswo in Bandenburg würden Seen Wasser verlieren – und das obwohl kein Tagebau in der Nähe ist. Hier einen Beweis anzutreten, sei nicht einfach.

Leag zeigt sich überrascht

Beim Energieunternehmen Leag zeigt man sich überrascht darüber, dass das Umweltministerium den Bergbau als Verursacher für die problematische Situation der Seen sieht. Es gebe keinen Anhaltspunkt, dass der gegenwärtige Wasserverlust auf den Tagebau Jänschwalde zurückzuführen sei, sagt Chef-Geologe Ingolf Arnold dem rbb. „Nach unserer Information liegt kein Bergbaueinfluss für diese Seen vor.“

Der Pinnower See wird immer kleiner.

Vor fünf Jahren war das noch ein durchgehendes Gewässer

Wenn nicht bald etwas passiert, verschwindet der Pinnower See, fürchtet Campingplatzbetreiber Uwe Kruschel. Wie weit das Wasser schon zurückgegangen ist, kann man am Steg sehen. Der steht inzwischen fast auf dem Trockenen. "Den See als Ganzes gibt es nicht mehr. Er besteht inzwischen nur noch aus drei Kesseln", sagt Kruschel. "Vor fünf Jahren war das noch ein durchgehendes Gewässer. Jetzt gibt es dazwischen Inseln, die den See zerteilen. Mit dem Boot kann man schon lange nicht mehr von einem zum anderen Ende fahren."



Wahrscheinlich spielten auch Klima und Trockenheit eine Rolle, vermutet er, "aber der Tagebau ist sicher die Hauptursache für den Wasserrückgang." Man dürfe jetzt nicht mehr länger über Gutachten diskutieren, sondern müsse sofort Wasser einleiten, wenn man den See retten will.

Der Tagebau als Hauptverursacher für den Wasserrückgang

Erst wenn der Verursacher feststeht, ist klar, wer Maßnahmen ergreifen und sie bezahlen muss. Das Land Brandenburg und die Leag haben kürzlich eine erweiterte Datenerhebung vereinbart. Es gibt jetzt mehr Grundwasser-Messstellen. So will man herausfinden, wie hoch der Einfluss des Bergbaus auf die Seen ist. Daraus ergibt sich, wer den Schaden beheben muss.



Laut Umweltministerium soll das Ergebnis im ersten Quartal 2018 vorliegen. Die weitere Absenkung des Wasserspiegels müsse verhindert werden, sagt Kurt Augustin vom Brandenburger Umweltministerium: "Wir werden es aber wahrscheinlich nicht hinbekommen, die Wasserverluste bei allen Seen wieder auszugleichen."

