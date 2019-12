"Strukturwandel fängt in den Köpfen an"

Im Februar 2020 will es der Bundestag voraussichtlich verabschieden. Im Frühjahr geht das Gesetz dann in den Bundesrat: Hier müssen auch etliche Länder zustimmen, die von dem Geld nicht profitieren. Kurz darauf folgt das damit zusammen hängende Kohleausstiegsgesetz mit einem verbindlichen Fahrplan für die Abschaltung der Braunkohlekraftwerke. Wenn beide Gesetze in Kraft sind, beginnt für fast alle Lausitzer eine neue Zeitrechnung.

Im November kündigte Tesla an, in Grünheide (Oder-Spree) eine Fabrik für Elektroautos bauen zu wollen. Dies zog nur wenige Wochen später eine weitere Nachricht für die Lausitz nach sich: Der BASF-Konzern will nach eigenen Angaben Anfang 2020 entscheiden, ob er seine Batteriechemie-Sparte in seinem bestehenden Werk in Schwarzheide in der Niederlausitz konzentriert. In dem 400 Millionen Euro Projekt würden Bestandteile für eben jene Batterien gefertigt, ohne die kein Elektroauto fahren kann.

Zwischen der möglichen Produktion von Kathodenmaterial in Schwarzheide und der Tesla-Akkuproduktion in Grünheide ist jedoch noch eine technologische Lücke zu schließen: die Fertigung von Akkuzellen als Vorprodukt des Akkus. Fachleute gehen nun davon aus, dass ein weltweiter Kooperationspartner von BASF und Tesla diese Zellenproduktion in der Lausitz platzieren wird. Auch diese Milliarden-Entscheidung dürfte im Jahr 2020 fallen.