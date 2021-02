hdittmar Berlin Donnerstag, 04.02.2021 | 21:33 Uhr

Ich bin zufrieden, nein, sogar mittlerweile Fan von Click and Collect. Hat bisher bestens funktioniert.

Leider verreckte mir mitten m Auftrag eine Kleinmaschine (darf leider, weil freiberufllich und Kleinunternehmer NICHT in den Laden). Also das Ding online ausgesucht und abgeholt.

Das ging/geht schneller, als wenn ich da im Laden herumrenne und alles erstmal suchen muss, abgelenkt werde und mich länger aufhalte als nötig und dann auch noch an den Schlangen an der Kasse anstehen muss.

Die Warteschlange beim Click and Collect ist moderat und auch noch ganz gut organisiert.

Meinetwegen dürfen die das nach Pandemie als weitere Verkausform beibehalten!