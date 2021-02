Dieser niedrige Wert fiel dann noch weiter. In Berlin hatten im Januar 2021 lediglich 0,03 Prozent der Mieter eine Mietstundung beantragt, in Brandenburg waren es 0,08 Prozent.

Den am Donnerstag veröffentlichten neuesten Zahlen zufolge verzeichnete der BBU im April vergangenen Jahres in Berlin nur bei 0,34 Prozent der vermieteten Wohnungen Anträge auf Mietstundung. in Brandenburg waren es zum gleichen Zeitpunkt 0,36 Prozent.

In Berlin und Brandenburg wollten im vergangenen Jahr nur sehr wenige Mieter ihre Miete stunden lassen. Jedenfalls ist das bei den Wohnungsunternehmen, die der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) vertritt, so.

Schwieriger ist die Situation bei Gewerbevermietungen, aber auch hier bewegt sich der Wert im niedrigen einstelligen Bereich. In Berlin bekamen die Mitgliedsunternehmen des BBU im Januar bei 2 Prozent der Mietverhältnisse Anträge auf Mietstundungen geschickt, in Brandenburg waren es 5,5 Prozent.

Was die Mietpreise angeht lässt der BBU-Marktmonitor noch keine Aussagen daüber zu, wie sich der Mietendeckel auswirkt. Die Studie betrachtet ausschließlich die Mieten des Jahres 2019, also dem Jahr, bevor der Mietendeckel in der Hauptstadt in Kraft trat. Die teuersten neuen Mietverträge wurden 2019 danach in Friedrichshain-Kreuzberg ausgestellt. Im Schnitt kostete der neu vermietete Quadratmeter Wohnraum in dem Bezirk bei den Verbandsmitgliedern des BBU 9,43 Euro. Alle Preise beziehen sich auf die Nettokaltmiete.

Getoppt wird der Wert aus Friedrichshain-Kreuzberg beim BBU nur durch den Durchschnittspreis bei Neubaumieten. Der lag 2019 auf ganz Berlin gerechnet bei 10,58 Euro pro Quadratmeter. Wie teuer der Quadratmeter einer Neubauwohnung in den einzelnen Bezirken ist, führt der Marktmonitor nicht im Einzelnen auf.

All diese Zahlen sind Durchschnittswerte, sie sagen also nicht viel darüber aus, wieviel konkret eine Wohnung kostet. Nach der Erhebung des BBU kann man bei seinen Mitgliedsunternehmen die günstigste Wohnung in Pankow mieten. Hier gibt der Marktmonitor den günstigsten Quadratmeterpreis einer neu vermieteten Wohnung mit 3,96 Euro für die Nettokaltmiete an. Die teuerste neu vermietete Wohnung liegt beim BBU in Mitte (16,12 Euro pro Quadratmeter Nettokaltmiete).