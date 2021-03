Die Sprecherin von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (CDU) teilt auf Anfrage mit, "dass eine vorherige Terminvergabe an alle Kundinnen und Kunden erfolgen muss." Die entsprechende Verordnung schreibe das vor. "Wie diese [Terminvergabe] erfolgen soll, ist in der VO nicht geregelt."

Weder in Berlin noch in Brandenburg müssen Geschäfte, die seit Anfang der Woche wieder öffnen dürfen, Termine zwingend telefonisch oder online mit ihrer Kundschaft vereinbaren. Das geht aus Antworten der zuständigen Verwaltungsstellen an rbb|24 zum sogenannten "Click & Meet" hervor.

Allgemein wird unter "Click & Meet" verstanden, dass über ein Online-Portal ein Zeitfenster gebucht wird, in dem die Kundinnen und Kunden sich in dem Geschäft aufhalten dürfen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass in den Geschäften keine Ansammlungen entstehen. In Berlin soll in den Geschäften pro 40 Quadratmeter höchstens eine Person zum Einkaufen zugelassen werden. Etwas großzügiger ist die Regelung in Brandenburg. Hier dürfen sich auch mehr Menschen auf 40 Quadratmetern aufhalten, wenn sie zum selben Haushalt gehören.



Dass Termine online oder telefonisch bei "Click & Meet" vereinbart werden sollen, ist zum Beispiel auf dem berlin.de so beschrieben. Allerdings befindet sich diese Erklärung nicht auf dem Teil des "offiziellen Hauptstadtportals", der vom Senat verantwortet wird, sondern ist unter der Rubrik "Lifestyle" zu finden. Alles was dort steht, wird von einer Redaktion verantwortet, die zu einem privaten Verlag gehört. Den verbindlichen Charakter einer Verordnung hat dieser Text deshalb nicht [berlin.de].

In den überarbeiteten Pandemieverordnungen beider Länder wird geregelt, ab welchen Inzidenzen die Läden wieder öffnen dürfen oder wieder schließen müssten, wie viele Personen sich in den Geschäften aufhalten dürfen, dass medizinische Masken getragen und Hygienekonzepte erstellt werden sollen sowie was diese ungefähr enthalten müssen. Was unter "Click & Meet" zu verstehen ist, erklären die Verordnungen nicht.