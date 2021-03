Urlaub als Selbstversorger in der Ferienwohnung oder dem Ferienhaus liege im Trend, sagt Sören Hartmann, der Chef von "DER Touristik". Zudem reisten mehr Deutsche mit dem eigenen Auto, denn "so können sie selbst entscheiden, wann und wie sie nach Hause kommen." Wenn doch Urlaub bei einem Reiseveranstalter gebucht wird, dann passiert das immer kurzfristiger. Das bemerken auch die Fluggesellschaften in ihren Buchungssystemen.



Dass Reisen innerhalb Deutschlands weiter populär bleiben wird, damit rechnet auch die Deutsche Bahn. Etwa mit kombinierten Angeboten aus Fern- und Nahverkehr will das Unternehmen neue Reisetrends aufgreifen. Ein Trend sei die Verbindung einer Städtereise mit Ausflügen in die Natur, erläutert Stefanie Berk, Vorstand Marketing im Fernverkehr der Bahn. Von Berlin aus zu den Seen fahren oder hoch ans Meer, nennt sie als Beispiel - "und dann aber in Berlin wohnen, weil die Hotels dort günstiger sind."