Blick auf die ersten Tage der Öffnung - Brandenburg mit mäßiger Öffnungsbilanz - Reger Betrieb an Berlins Theken

23.05.21 | 18:24 Uhr

In Berlin war aufgrund der Öffnungen deutlich mehr Betrieb in den Straßen und ordentlich Andrang an den Theken. In Brandenburg dagegen warten die Gastwirtschaften noch auf den Öffnungsboom. Aber für Montag bekommen die Wirte Unterstützung vom Wetter.

Nach den jüngsten Corona-Lockerungen in Brandenburg haben am Samstag und

am Pfingstsonntag viele Menschen in Restaurants gegessen und Tourismusgebiete besucht. Vielerorts in den Gastronomien Brandenburgs war der Andrang bei wechselhaftem Wetter mit einigen Schauern aber noch verhalten.



Für Berlin dagegen fällt ein erstes Fazit der Lockerungen deutlich postiver aus: Vom Café über das Freiluft-Kino bis zum Schwimmbad - viele Berliner und Berlinerinnen haben über Pfingsten die Lockerungen in der Corona-Pandemie genossen und für Umsatz in den Gastronomien gesorgt.



Ausflügler im Spreewald, Spargelfeinschmecker in Beelitzer Gastronomien

So nutzten Ausflügler die freien Tage im Spreewald etwa für Spaziergänge und Touren mit

Paddelbooten oder Fahrrädern. Zu den traditionellen Kahnfahrten über die Gewässer meldeten sich aber eher wenig Menschen an.



Steffen Franke, Vorstandsvorsitzender der Kahnfährgenossenschaft Lübbenau und Sprecher der Lübbenauer Fährunternehmen, schätzte am Sonntag, insgesamt würden von Freitag bis Pfingstmontag etwa hundert Kähne im Bereich Lübbenau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) unterwegs sein. Wenn keine Corona-Pandemie wäre, wären es dreimal so viele, sagte er. Franke verwies auf die kühlen Temperaturen und darauf, dass

seit den Lockerungen am Freitag noch nicht viel Zeit vergangen sei.



"Es ist bescheiden", kommentierte Frank Hensel, einer der Inhaber des Biergartens "Am Spreeschlösschen" in Lübbenau. Am Sonntagnachmittag seien drei bis vier Tische besetzt gewesen.



Mehr los war hingegen bei den "Jakobshöfen" in Beelitz und Schäpe (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Hier genossen Hunderte Menschen "Spargel in allen Varianten", wie einer der zwei Inhaber, Jürgen Jakobs, am Sonntag sagte. Für Pfingstmontag seien bereits rund 500

Reservierungen eingegangen.



Spekulation über Ursache für nur mäßige Öffnungsbilanz in Brandenburg

Wegen gesunkener Corona-Infektionszahlen waren viele Einschränkungen in Brandenburg am Freitag zurückgenommen. So konnten etwa Restaurants und Cafés im Außenbereich wieder öffnen. Allerdings gelten dabei diverse Auflagen. Zum Beispiel müssen Gäste entweder einen aktuellen negativen Corona-Test, einen vollständigen Impfschutz oder eine Genesung von Covid-19 vorweisen. Auch Veranstaltungen wie Konzerte oder Theatervorstellungen draußen mit Negativtest und bis zu 100 Leuten sowie das Übernachten in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und Charterbooten sind möglich.



Viele Gäste schreckten die Testregeln ab, kritisierte am Sonntag Mario Kade, Inhaber des Restaurants "Am Pfingstberg" in Potsdam. Er müsse einige Gäste abweisen, weil diese etwa keine negativen Tests vorlegen könnten.



Bislang führten die Lockerungen zu keinen größeren Verstößen gegen die weiterhin geltenden Corona-Bestimmungen, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Für die Polizei sei es ein auffällig ruhiges Pfingstwochenende gewesen. Am Samstag demonstrierten rund 30 Menschen in Potsdam spontan gegen die Corona-Politik. "Offensichtlich" wollten sie eigentlich nach Berlin, sagte der Sprecher. Weil die Demonstration dort verboten wurde, seien sie in Potsdam aus dem Zug ausgestiegen. Die Demonstranten hätten sich an die Corona-Regeln gehalten, als sie zum Landtag und später zurück zum Hauptbahnhof gelaufen seien.

Aussichten für Montag versprechen mehr Betrieb in den Gastronomien

Für Berlin und Brandenburg versprechen die Wettervorhersagen für Montag ein klares Temperaturplus und blauen Himmel. Am meisten Sonnenschein wird dabei in der Niederlausitz erwartet. Damit können die Gastronomen dort auch noch einmal auf ein deutliches Plus an Gästen und Einnahmen hoffen.



Demos, Verbote und Öffnungen

Bild: dpa/Carsten Koall Am späten Sonntagnachmittag sperrten Polizisten den Breitscheidplatz ab, nachdem sich 100 Teilnehmer einer Spontandemonstration gegen die Corona-Politik zusammengefunden haben. Wenig später wurde die Versammlung aufgelöst.

Bild: www.imago-images.de/Rolf Zoellner Christen, Juden und Muslime haben am Pfingstsonntag zu einem interreligioesen Radio-Gottesdienst in die Berliner Marienkirche eingeladen. Marienkirchen-Pfarrer Gregor Hohberg M., Rabbiner Andreas Nachama re. und Imam Kadir Sanci li. beteten gemeinsam.

Bild: dpa/Christophe Gateau Während die Terrassen der Kneipen in Berlin in den lezten Tagen gut gefüllt waren. Ziehen Gastronomiebetriebe in Brandenburg eine gemischte Bilanz nach den ersten Tagen der Öffnung. In Potsdam oder Lübbenau etwa berichteten Gastwirte, dass viele Besucher wohl von der Corona-Test-Pflicht abgeschreckt wurden.

Diese Teilnehmer*innen der Demonstration "Gegen den Mietenwahnsinn — jetzt erst recht!" verschnaufen am Rande der Abschlussundgebung am Nollendorfplatz in Schöneberg.

Bild: dpa/Christoph Soeder Auch vom Wasserweg aus wurde der Demonstrationszug unterstützt, wie hier von drei Protestierenden-Booten auf dem Landwehrkanal.

Bild: dpa/Christoph Soeder Nach Angaben der Polizei fanden sich bei dem Protest "mehr als 2.000" Teilnehmer zusammen, Veranstalter sprachen von 10.000 Menschen auf der Straße.

Bild: dpa/Christoph Soeder Gegen 12 Uhr finden sich auch erste Teilnehmer der «Gegen den Mietenwahnsinn — jetzt erst recht!» -Demo gegen die Berliner Wohnungspolitik auf dem Potsdamer Platz ein. Die Veranstalter rechnen mit über 10.000 Teilnehmer*innen.

Bild: www.imago-images.de/Jürgen Ritter Besucher sitzen am Sonntagmorgen in der Berliner Gedächtniskirche und warten auf den Beginn des Gottesdienstes zum diesjährigen Pfingstsonntag.



Bild: rbb Circa 200 Teilnehmer, haben sich am frühen Sonntagmorgen zu einer "Querdenker"-Mahnwache an der Grünen Meile in Moabit zusammengefunden. Eine Frau mit Megafon rief dazu auf, "den Maulkorb aufzusetzen" damit die Mahnwache bis Montag früh bestehen kann. Die Polizei löste kurze Zeit später die Versammlung auf.

Bild: dpa/A. Riedl Demonstranten halten palästinensische Fahnen auf dem Oranienplatz hoch. Die Demonstration findet unter dem Motto "Die Geschehnisse in Palästina und die deutschen Medien" statt.

Bild: dpa/C. Koall

Bild: rbb Mehrere Hundert Menschen demonstrieren bei einer Pro-Palästina-Kundgebung. Hier am Potsdamer Platz.

Bild: rbb Die Teilnehmer der Pro-Palästina-Kundgebung kritisieren zum Teil die "einseitige" Berichterstattung in den deutschen Medien. Auf einem Schild steht: "Free Palestine 27.027 km2 We want it all".



Bild: rbb "Geradedenkenrave" gegen "Querdenker"-Kundgebung am Brandenburger Tor.

Bild: dpa/C. Soeder Teilnehmer einer verbotenen Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen laufen auf der Leipziger Straße.

Bild: dpa/C. Soeder "Querdenker" eingekesselt von der Berliner Polizei sitzen in der Voßstraße nahe dem Potsdamer Platz auf der Straße.

Bild: dpa/C. Soeder

Bild: dpa/P. Zinken Polizeibeamte nehmen einen Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen fest.

Bild: dpa/Soeder Derweil in Brandenburg: Besucher gehen eine Treppe des Schlosses Sanssouci hinab. Nach der coronabedingten Schließung ist das Schloss Sanssouci wieder für den Besuch geöffnet.

Bild: dpa/C. Gateau Derweil in Brandenburg: Paddelboote fahren auf einem Fließ (Wasserarm) im Spreewald.

Gäste genießen die Lockerungen in Cafés und Bars im Weinbergsweg in Berlin-Mitte | Bild: dpa/A. Riedl

Bild: rbb/O. Sundermeyer Die Polizei löst Menschenansammlung gegenüber vom Platz des 18. März am Brandenburger Tor auf.

Bild: dpa/C. Soeder Polizisten stehen am Rande einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen vor dem Brandenburger Tor.

Bild: rbb/O. Sundermeyer Ein Reisebus von "Kaden Reisen" aus Plauen wird von der Polizei auf der Straße des 17. Juni angehalten und kontrolliert.

Bild: dpa/A. Riedl Viele Polizeifahrzeuge stehen vor dem Brandenburger Tor. Mehrere Demonstrationen wurden am Pfingstwochenende verboten, unter anderem der Protest gegen die Corona-Maßnahmen.

Bild: dpa/A. Riel Menschen sitzen am späten Nachmittag in der "Ankerklause". Die Außengastronomie in Berlin ist unter Auflagen wieder geöffnet.

Bild: www.imago-images.de/Jean MW Restaurants am Schiffbauerdamm in Berlin-Mitte öffnen ihre Außenbereiche. | Weitere Bildergalerien

Sendung: Antenne Brandenburg, 23.05.2021, 17 Uhr