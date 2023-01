Kein Lachs, keine Forelle, kein Hering: nichts aus Meeren oder Flüssen findet sich in den Einkaufskörben unserer drei Einkäufer:innen. Und das ist nicht ganz verwunderlich. Während der Durchschnittsdeutsche 57,3 Kilo Fleisch 2021 verzehrte, waren es beim Fisch 12,7 Kilo. Doch die Inflation könnte das womöglich ändern.

Viele Fleischprodukte sind um 20 Prozent und mehr teurer geworden als noch vor einem Jahr. Hering und Forelle sind dagegen nur von moderaten Preissteigerungen betroffen. Matthias Keller vom Bundesverband der deutschen Fischindustrie erklärt das vor allem damit, dass aus seiner Sicht Fleisch in Deutschland sehr, sehr günstig war: "Darum wirken sich die höheren Preise bei der Energie auch ganz anders aus." Bei Fisch hingegen seien relativ zum Gesamtpreis die Energiepreise ein etwas kleinerer Faktor.

Trotzdem ist es längst nicht so, dass man in der Fischindustrie nicht die Auswirkungen des Jahres 2022 spüren würde. Russische Fischimporte haben es auch ohne Embargo derzeit schwer. Das hatte zur Folge, dass das Angebot an Lachs und Kabeljau deutlich eingeschränkt war.

Und auch die chinesische Null-Covid-Politik hatte einen merkbaren Einfluss auf die Fischindustrie, wie Keller erklärt: "Viel von dem Fisch, der in Fischstäbchen landet, kommt normalerweise aus China. Doch durch die Lockdowns und strengen Regeln gab es teils erhebliche Verspätungen und Ausfälle in den Lieferketten." Die Folge: Die Fischstäbchen sind ein Drittel teurer als vor einem Jahr.