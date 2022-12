In dieser Folge des Inflationsblogs können Sie selbst Ihre Inflation berechnen. Sie müssen dazu nur in unserem "Durchschnittssupermarkt" einkaufen gehen (alle Details zur Methodik finden Sie weiter unten).

Tief durchschnaufen an der Supermarktkasse, so geht es Vielen in Zeiten der Inflation. Aber wie viel teurer der Einkauf ist, hängt auch davon ab, wer man ist und was man isst. rbb|24 begleitet darum drei Menschen aus Berlin und Brandenburg, die kaum unterschiedlicher einkaufen könnten.

Woher kommen Eure angezeigten Preise?

Wir haben uns das Angebot mehrerer Supermärkte angeschaut, sowohl online als auch bei Stichprobenbesuchen im August und September dieses Jahres. Im Anschluss haben wir aus allen Preisangaben für ein Produkt jeweils den Mittelwert errechnet und auf passende Produktmengen umgerechnet. Diese selbst erhobenen Preise passen wir im Einklang mit den Inflationsdaten des Statistischen Bundesamtes an. Das heißt, wenn in unserer Stichprobe ein Liter Milch im Mittel 80 Cent gekostet hat und Milch seit Erhebung der Daten laut Angaben des Statistischen Bundesamtes 25 Prozent teurer geworden ist, dann wäre der Preis der Milch in unserem Angebot genau ein Euro.

Aber in meinem Supermarkt ist das Fleisch/der Käse/wasauchimmer deutlich billiger. Und die Tomaten/Spaghetti/XY sind viel mehr von der Inflation betroffen, als Ihr das darstellt.

Unser Rechner kann am Ende nur eine durchschnittliche Tendenz angeben, weil auch nur so das Statistische Bundesamt die Preisentwicklung erhebt. Trotzdem glauben wir, dass dieser Ansatz wesentlich besser ist, als nur selbst eine Stichprobe zu ziehen, die mindestens genauso verzerrt sein wird.

Was ist der Unterschied zwischen der amtlichen Inflationsrate des Statistischen Bundesamtes und meinem Test-Einkauf hier?



Das Statistische Bundesamt hat einen Warenkorb - oder offizieller: ein Wägungsschema. Dieses Wägungsschema sagt, wie viel von der Preisveränderung von einzelnen Produkten oder Dienstleistungen in die Gesamtinflationsberechnung einfließt. Also so etwas wie 0,015 Prozent der Inflation von Roggenbrot geht in die Berechnung der Gesamtinflation ein - oder eben 0,13 Prozent der spezifischen Inflationsrate für Nahrungsmittel.

Ihre hier berechnete Inflationsrate und das dafür verwendete Wägungsschema funktioniert nach der gleichen Art und Weise, aber natürlich mit viel weniger Produkten und schlicht proportional zu den hier angegebenen Preisen. Sprich: Wenn das Roggenbrot ein Zehntel des Einkaufspreises ausmacht, macht es auch ein Zehntel ihrer persönlichen Inflationsberechnung aus.

Wieso sind Eure Daten manchmal rund einen Monat alt?

Das Statistische Bundesamt aktualisiert einmal pro Monat die Inflationsangaben. Entsprechend sind das stets die aktuellsten Daten, die wir haben können.