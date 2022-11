Jeder Einkauf ein kleiner Inflationsschock. Doch wie heftig man diesen spürt, hängt auch davon ab, wer man ist und was man isst. Genau darum soll es in den nächsten Wochen hier gehen. Von Wanda Bleckmann, Sophia Mersmann, Haluka Maier-Borst

Wir werden uns in jeder Folge anderen Unterschieden in der persönlichen Inflation widmen. Mal werden wir das vor allem mit Analysen in Grafiken und Zahlen tun, mal in Gesprächen und Interviews. Mal wird es darum gehen, welche der gekauften Produkte besonders teuer werden. Mal wird es darum gehen, worauf unsere rbb|24-Einkäufer:innen inzwischen verzichten.

Nur eines wird sich stets in jedem Beitrag finden: unsere Mini-Übersicht zur persönlichen Inflation der drei rbb|24-Einkäufer:innen im Vergleich zur amtlichen Inflation. Diese Schätzung basiert auf Daten des Statistischen Bundesamtes und errechnet jeden Monat anhand von zahlreichen Stichproben, wie viel teurer Tomaten, Tiefkühlgerichte oder andere Dinge seit Januar 2022 geworden sind. Und entsprechend wie viel teurer jetzt die Einkäufe von Andrea, Thommy und Julia geworden sein müssten, wenn man die idealisierte Preisentwicklung zugrunde liegt.