Kartoffeln, Nudeln oder Brot – was ist von der Inflation am meisten betroffen?

Tief durchschnaufen an der Supermarktkasse, so geht es vielen in Zeiten der Inflation. Aber wie viel teurer der Einkauf ist, hängt auch davon ab, wer man ist und was man isst. rbb|24 begleitet darum drei Menschen aus Berlin und Brandenburg, die kaum unterschiedlicher einkaufen könnten. Und schaut sich an, wie und wieso die Inflation bei jedem einzelnen und damit auch ihren Familien so unterschiedlich ist.

Es sind keine einfachen Zeiten für Bäckereien. Gerade als man ein wenig Aufschwung gespürt hatte und auch wieder mehr Handwerksbäckereien verzeichnete, kam die Krise. Mehl ist nun teuer, Energie auch und folglich müsste das Brot doch auch… nein.