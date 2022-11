Jeder Einkauf ein kleiner Inflationsschock. Doch wie heftig man diesen spürt, hängt auch davon ab, wer man ist und was man isst. Genau darum soll es in den nächsten Wochen hier gehen. Von Wanda Bleckmann, Sophia Mersmann, Haluka Maier-Borst

Andrea ("regional und bio") : Aufschnitt-Trio, Salami, Schinken, 2x Camembert, Mozzarella, 2x Roggenbrötchen, 2 Eiweißbrötchen, Pizzateig, Äpfel, Süßkartoffeln, Paprika Rot, Paprika Mix, Bio-Champignons, Yoghurt, Eis am Stiel, Chiliflocken, passierte Tomtaten, 2x Prinzenrolle, 2x Traubensaft

... macht für sich und ihre dreiköpfige Familie meist einen Großeinkauf pro Woche. Der Kassenzettel war so lang, dass wir ihn hier nicht vollständig abbilden können.

... hat uns einen digitalisierten Bon geschickt. Er kauft für sich allein ein und mehrmals in der Woche.

Auch hier besteht aber natürlich die Unsicherheit, dass in echten Supermärkten selten Preise zum Beispiel auf 1,13 Euro angepasst werden. Entsprechend zeigen wir hier auch idealisierte Preisverläufe.

Wir haben die Preise für verschiedene Produkte von Webseiten verschiedener Supermarktketten erhoben und sind zudem selbst in einige Supermärkte gegangen, um fehlende Preise für Produkte zu ergänzen. Dann haben wir jedem Produkt händisch die Produktgruppe des Statistischen Bundesamtes zugeordnet. Im Anschluss haben wir, wie bei den Produkten unserer Einkäufer:innen, einen idealisierten Preisverlauf errechnet. Das ist die Preisentwicklung, die wir in unseren Blog-Einträgen zeigen.

Wertanlage im Vorratsschrank? Konserven-Essen hat sich in diesem Jahr teils dramatisch verteuert. Trotzdem hat nicht jeder Hamsternde nun haltbare Blechschätze zu Hause. Von Wanda Bleckmann, Sophia Mersmann, Haluka Maier-Borst

Wie Sie vielleicht gesehen haben, weicht unsere errechnete Inflation ab von den Zahlen, die öffentlich diskutiert werden. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen konzentrieren wir uns auf Lebensmittel. Das heißt, von allen Produkten, deren Teuerung sich das Statistische Bundesamt anschaut, nehmen wir nur Lebensmittel in unseren allgemeinen Index. Die Preisentwicklung von Strom, Gas, einem Hotelzimmer oder auch einem Neuwagen fließen also bei uns nicht in die Daten.

Zum anderen betrachten wir, soweit nicht anders beschrieben, die Inflation seit Januar 2022. Das ist anders als bei der oft zitierten amtlichen Inflation, die die Preise immer zum Vorjahresmonat vergleicht. Wir weichen davon ab, weil wir uns dezidiert anschauen wollen, wie sich in diesem von Krieg in der Ukraine und Hitzesommer gezeichneten Jahr die Preise verändert haben. Das hat natürlich den Nachteil, dass wir saisonale Schwankungen, die zum Beispiel bei Obst und Gemüse recht stark sind, mit abbilden. In Blog-Einträgen, die sich aber dezidiert mit solchen Produkten beschäftigen, werden wir darum auf die Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat eingehen, um sauberer zu arbeiten.