Janek Wandlitz Mittwoch, 15.02.2023 | 10:19 Uhr

Ich kaufe noch konsequenter als zuvor Angebotsware. Trotz eher kleiner Haushaltsgröße kaufe ich gern auch mal größere XXL-Abpackungen, die dann praxisgerecht kleiner portioniert und eingefroren werden. Vieles, was der Handel mit kurzem MHD verbilligt anbietet, ist deutlich länger haltbar - zur sensorischen Prüfung (sehen, riechen, vorsichtig probieren) ist jeder von uns fähig. Lebensmittel werfe ich seither fast nicht mehr weg. In den Phasen, in denen manche "Indexlebensmittel" besonders teuer waren, habe ich auf sie ganz verzichtet. Zuletzt einige Zeit auf Butter.



Je nach dem, was es gerade etwas bis deutlich reduziert gibt, fällt auch mein Mittagessen aus. Am Arbeitsort hat mich die Kantine als Kunden verloren, das geht nicht mehr jeden Tag. Zuhause wird vorgekocht, was in der Mittagspause in der Mikrowelle erwärmt wird. Damit muss es weder Fastfood noch das trockene "Hasenbrot" vom Vorabend sein. Kaffee und Tee auf der Arbeit selbst zu brühen, spart den teuren Kaffeeautomaten.