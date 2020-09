Ab 2021 will Tesla in Brandenburg jährlich eine halbe Million E-Autos produzieren. Jetzt gibt es Gegenwind aus einer neuen Richtung. Datenschützer warnen vor Kameras in den digitalisierten Autos, vor denen so gut wie nichts verborgen bleibt.

Einige Funktionen der neuen E-Autos von Tesla verstoßen womöglich gegen den deutschen Datenschutz. Analysen des ARD-Politikmagazins Kontraste haben ergeben, dass Kameras der volldigitalisierten Fahrzeuge systematisch Innenraum und Umgebung aufzeichnen. Der Fahrer kann das System teilweise deaktivieren. Allerdings hat er keine Kontrolle darüber, welche personenbezogenen Daten gespeichert und anschließend von Tesla auf einen US-Server übertragen werden. Elektroauto-Auto-Enthusiast Oliver Krüger besitzt von Tesla bereits den zweiten Wagen und hat Kontraste gezeigt, wie sein fast voll autonomes Auto arbeitet. Ein Blick in sein blaues Tesla-Modell 3 zeigt: Neun Kameras sind innen wie außen am Fahrzeug angebracht. Ob Nummernschilder, Personen oder sogar Gesichter: Alles wird gestochen scharf aufgezeichnet.

Kontraste spracht Tesla-Chef Elon Musk bei seinem Deutschlandbesuch Anfang September darauf an. Seine Reaktion: "They are not streaming live, that‘s not true" - die Kameras übertrügen das Gefilmte nicht live, das sei nicht wahr, sagt Musk. Nach Konzernangaben werden die Daten genutzt, um die autonomen Fahrsysteme zu verbessern, aber auch für das Marketing.



Diese Daten richteten sich gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, kritisiert Constanze Kurz vom Chaos Computer Club: "Kommt jemand immer 40 Minuten früher am Dienstag, jeden dritten Samstag ins Hotel? Damit ich mich frei bewegen kann, hat man dieses Recht geschaffen. Sodass ich die Freiheit habe, selbst zu bestimmen, wer etwas über mich wissen kann."