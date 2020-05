Der US-Elektroautobauer Tesla will am Euref-Campus in Berlin-Schöneberg sein Design- und Entwicklungszentrum einrichten. Das berichtet am Mittwoch der "Tagesspiegel".

Euref-Eigentümer Reinhard Müller wollte diese Information bislang nicht bestätigen. Er verwies im "Tagesspiegel" auf Vertraulichkeitserklärungen, die auch er unterschrieben habe. Doch Müller zufolge kommen zwei Unternehmen von außerhalb Berlins als Mieter für den 80 Meter hohen Gasometer in Betracht, "beide Mobilitätsanbieter", sagte Müller dem Tagesspiegel.