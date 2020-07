Personalplanung für Werk in Grünheide

Der US-Elektroautobauer Tesla rechnet für seine geplante erste Fabrik in Europa offenbar zunächst mit bis zu 10.500 Mitarbeitern im Schichtbetrieb. In einer Schicht sollen zwischen 3.000 und 3.500 Beschäftigte arbeiten, wie die dpa unter Berufung auf Branchenkreise berichtet. Vorgesehen sei ein Drei-Schicht-Betrieb pro Tag. Derzeit suche das Unternehmen noch Fachkräfte, heißt es in dem Bericht weiter.