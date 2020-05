Manu Giese Grünheide Sonntag, 17.05.2020 | 16:43 Uhr

Es ist doch einfach nicht zu fassen, das die Umweltzerstörung billigend in Kauf genommen wird. Aber da wohl jetzt jeder machen kann was er will, da ja auf eigenes Risiko die Umwelt vergiftet und zerstört - muss es ja dem einfachen Bürger und Bürgerin gefälligst egal sein was hier in Grünheide passiert. Es werden Grundrechte legiert. Ein Schelm der dabei an Bestechung und Korruption denkt. Erst wenn der letzte Baum gefallen ist, das Grundwasser vergiftet, das Trinkwasser nur noch in Flaschen zu kaufen ist wird es dann einen Aufschrei geben? Nur dann ist es zu spät. Aber viele Politiker werden plötzlich einen Tesla fahren. Gibt es eigentlich schon ein Endlager für die gebrauchten Batterien?