Am Samstag haben erneut Mitglieder der Bürgerinitiative Grünheide gegen Gigafactory (BI) gegen die geplante E-Auto-Fabrik demonstriert. Sie hielten sich dabei an die Abstandsregelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, zudem nahmen nur etwa 20 Personen am Protest vor dem Eingang der Baustelle teil, so viele wie laut Infektionsschutz zugelassen sind.