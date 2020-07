Tesla-Chef Elon Musk sieht die in Grünheide (Oder-Spree) geplante Elektroautofabrik auf einem derart guten Bauweg, dass er in der Nacht zu Mittwoch schon mal ein Bild des neuen Produktionszentrums auf Twitter gepostet hat.

Auf Nachfrage konkretisierte Musk bei Twitter: Auf dem Dach seien Solarpanels zu sehen, die Kamine seien gut versteckt, zudem gebe es einen Swimmingpool. Außerdem gab es wieder die Frage nach einem Raveschuppen. Musk antwortete: "Vielleicht ein Indoor/Outdoor Rave-Raum auf dem Dach." Obwohl die Fabrik in Brandenburg steht, betextete er das Bild mit "Giga Berlin".



Der US-Autobauer will auf dem im vergangenen Jahr erworbenen Gelände am Ostrand Berlins Elektroautos bauen. Für Berlin und Brandenburg rechnet darum die Wirtschaft mit tausenden neuen direkten Arbeitsplätzen bei Tesla und vielen tausenden weiteren Arbeitsplätzen bei Zulieferern in der Region. In Berlin soll ein Entwicklungszentrum entstehen.