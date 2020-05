Tesla-Chef Musk bricht Corona-Regeln in Kalifornien

Tesla-Chef Elon Musk, der derzeit am Bau einer Fahrzeugfabrik in Grünheide arbeitet, widersetzt sich in der Corona-Krise den amerikanischen Behörden. Entgegen geltender Corona-Einschränkungen ließ Musk die Bänder im Hauptwerk des US-Elektroautobauers im Bundesstaat Kalifornien anlaufen.

Er nehme die Produktion im Ort Fremont trotz Verbots am Montag wieder auf, hatte Musk per Twitter angekündigt. Der Verwaltungsbezirk Alameda bestätigte kurz darauf, dass die Produktionsmaschinen wieder laufen würden. Die Behörde erklärte, sie warte nun auf den Vorschlag von Tesla für ein vorschriftsmäßiges Hochfahren.