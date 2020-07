"Alle bisher zum Thema Wasser geführten Gespräche haben zum Ergebnis gehabt, dass die anstehenden Probleme lösbar sind und das Tesla-Projekt nicht gefährden", sagte der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Umweltminister Axel Vogel (Grüne) ergänzte, die erste Ausbaustufe sei nicht gefährdet, sondern es lägen positive Prognosen aller Behörden für eine Genehmigung vor.

Der erste Teil der geplanten Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Brandenburg steht nach Ansicht der Landesregierung trotz offener Fragen zur Wasserversorgung nicht auf der Kippe.

Ansiedlung in Grünheide

Damit reagieren die beiden Minister auf eine Einschätzung des Wasserverbands Strausberg-Erkner. Der hält die Versorgung mit Wasser für die Zukunft nicht für gesichert und hat die Pläne zur Wasserversorung für die in Grünheide geplante Tesla-Fabrik vorerst gestoppt. Das geht aus einem internen Schreiben des Verbandes hervor, das dem rbb vorliegt.

In dem Schreiben geht es zum einen um die Befürchtung, dass das Wasserkontigent in der Region nur noch bis 2022 reicht, da sich in Zukunft mehr Unternehmen und Menschen ansiedeln werden.

Des Weiteren geht es um einen "Erschließungsvertrag", den das Unternehmen Tesla bisher noch nicht unterschrieben haben soll. Der Wasserverband Strausberg-Erkner gibt an, das liege daran, dass Tesla möglicherweise noch ausbauen und sich deshalb noch nicht auf die derzeit diskutierte Menge an Wasser festlegen wolle.

Wie der Wasserverband auf Nachfrage mitteilte, liege der Ball nun bei den Landesbehörden. Die müssten schnellstens 18 statt 15 Millionen Kubikmeter Wasserförderung pro Jahr genehmigen.