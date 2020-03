Bild: imago images/Christian Ditsch

Geplante Fabrik in Grünheide - Wie es weitergeht mit Tesla - und worüber gestritten wird

06.03.20 | 06:32 Uhr

Waldrodung, Wasserverbrauch, Arbeitnehmerrechte: Es gibt viele Kritikpunkte an der Tesla-Fabrik, die bei Grünheide entstehen soll. Philip Barnstorf mit einem Faktencheck und einer Bestandsaufnahme zu Risiken und Chancen, die das Mammut-Projekt mit sich bringt.

Jährlich eine halbe Million Elektroautos sollen bald in Grünheide vom Band rollen, gefertigt von bis zu 12.000 Angestellten. Es könnte die größte Industrieansiedlung in Brandenburg seit der Wende werden, die Hoffnungen rund um die Tesla-Fabrik sind gigantisch: Von der Reindustrialisierung des Ostens ist die Rede. Und diesmal soll sie umweltfreundlich sein mit Brandenburg als Vorreiter in der Energie- und Verkehrswende. Auf der anderen Seite fürchten Bürger zunehmenden Verkehr, einige Umweltverbände kritisieren die Waldrodung und Gewerkschaften warnen vor Ausbeutung am Arbeitsplatz. Aber welche Hoffnungen sind berechtigt, welche Befürchtungen ernst zu nehmen? Dazu unser Faktencheck:

Wann passiert was? Der Zeitplan

Im November kündigte Tesla-Chef Elon Musk den Bau einer Giga-Factory in der Nähe von Berlin an, im Dezmeber wurde bereits ein fast 2.000-seitiger Antrag auf Baugenehmigung beim Landesamt für Umwelt eingereicht. Bis zum Donnerstag haben diese Unterlagen nun ausgelegen. 400 Menschen haben sie sich angesehen, es gab bis zum Donnerstagabend 270 Einwendungen gegen die Pläne. Um Mitternacht endete die Frist für Einwendungen. Alle diese Einsprüche werden ab dem 18. März öffentlich in Erkner diskutiert. Dafür hat die Stadtverwaltung die Stadthalle für zwei Tage geblockt. Dort passen immerhin 800 Menschen rein. Erst nach dieser Anhörung kann das Landesumweltamt die Baugenehmigung erteilen. Man rechnet damit, dass es im Sommer soweit ist. Wenn aber die Zustimmung aller beteiligten Behörden wahrscheinlich ist, kann das Landesumweltamt sogenannte "vorzeitige Maßnahmen" schon früher erlauben. Auf diese Weise konnte Tesla jetzt schon 90 Hektar Wald roden. Allerdings: Wenn der Bauantrag wider Erwarten doch nicht genehmigt wird, muss Tesla den Wald auf eigene Kosten wieder anpflanzen. Auch der angekündigte Spatenstich wäre eine solche vorzeitige Maßnahme. Er soll in der zweiten Märzhälfte stattfinden. Der aktuelle Bauantrag beinhaltet nur die erste Ausbaustufe der Fabrik. Mit weiteren Ausbaustufen könnte das Werk noch wachsen. Dafür müssten dann allerdings neue Genehmigungsunterlagen eingereicht und genehmigt werden. Das Unternehmen will weitere Ausbaustufen wohl vom Erfolg der Fabrik abhängig machen.

Nutzholzplantage oder Naturparadies? Das Thema Wald

Ursprünglich bedeckte Kiefernwald die 300 Hektar des Tesla-Grundstücks. Für die erste Ausbaustufe wurden in den vergangenen Wochen 90 davon gerodet. Im Herbst sollen weitere 60 Hektar folgen. Rund 200 Menschen, viele aus der tesla-kritischen Bürgerinitiative, haben immer wieder gegen die Rodung des Kiefernwaldes protestiert. Auch der NABU-Ortsverband Fürstenwalde sieht die Rodung kritisch. Mitglieder der Grünen Liga und ein bayerischer Verein, der auch erneuerbare Energien kritisiert, hatten die Rodungsarbeiten zwischenzeitig per Eilantrag unterbrochen. Fakt ist aber: Die große Mehrheit der Naturschutzverbände hält die Abholzung der Kiefern für ökologisch vertretbar, wenn dafür woanders neue Bäume gepflanzt werden. Per Gesetz ist Tesla verpflichtet, den gerodeten Wald an anderer Stelle neu anzupflanzen. Die Flächenagentur Brandenburg hat hierfür bereits Flächen im ganzen Land gefunden. Dort soll Wald mit durchschnittlich 50 Prozent Laubanteil entstehen. Diese Mischwälder sind auf Brandenburger Sandboden eher ungewöhnlich und ökologisch wertvoller als die sonst verbreiteten Kiefernwälder, weil hier mehr Tierarten ein Zuhause finden.

Neuer Lebensraum für Fledermäuse

Tesla hat außerdem angekündigt, über dieses gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus Wald in Brandenburg aufzuwerten. Dafür sollen Laubbäume in bestehende Monokulturen gepflanzt werden, sodass ökologisch wertvoller Mischwald entsteht. Insgesamt wird ein Ausgleichsverhältnis von drei zu eins (Nadelbäume-Laubbäume) angestrebt. In dem teilweise schon gerodeten Wald auf dem Teslagelände leben einige bedrohte Tiere, die umgesiedelt werden müssen. Fast 400 der gefällten Bäume eigneten sich als Fledermaushabitate. Als Ausgleich will Tesla ungefähr 400 Fledermauskästen in benachbarten Wäldern anbringen. In vier Bäumen wurden tatsächlich Fledermäuse in Winterschlaf gefunden. Diese Bäume wurden daher noch nicht gefällt. Wenn die Fledermäuse aufwachen, sollen sie in die neuen Nistkästen in der Umgebung umgesetzt werden. Genauso sollen demnächst vier Ameisenhügel umgesiedelt werden. Schließlich leben auf einer ehemaligen Müllkippe auch noch einige Eidechsenarten. Für sie soll auf benachbarten Grundstücken der Gemeinde Ersatzhabitate gebaut werden, in die die Echsen dann umgesetzt werden.

Dürresommer und ein streitbarer Verband - das Thema Wasser

Die Wasserversorgung ist eines der kontroversesten Themen, das den erbitterten Widerstand einer lokalen Bürgerinitiative provozierte. In den ausgelegten Genehmigungsunterlagen nannte Tesla einen maximalen Wasserverbrauch von 372 Kubikmeter pro Stunde. Das sind ca. 3,3 Millionen Kubikmeter im Jahr, was in etwa dem jährlichen Verbrauch einer Stadt mit 70.000 Einwohnern entspricht. In Reaktion auf die Diskussion vor Ort hat Tesla inzwischen nachgebessert und will nun eine Luft- anstatt Wasserkühlung verbauen. Damit soll das Werk nur noch maximal gut zwei Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr verbrauchen.

Wasserwerke müssen ausgebaut werden

Der lokale Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) fördert derzeit rund zehn Millionen Kubikmeter Wasser jährlich und versorgt damit rund 160.000 Menschen. Der WSE rechnet damit, dass er in Zukunft nicht nur Tesla, sondern auch zuziehende Industrie sowie eine wachsende Bevölkerung zusätzlich versorgen muss. Deshalb hat er beim Landesumweltministerium die Erlaubnis beantragt, pro Jahr 18 Millionen Kubikmeter zu fördern. Dafür müsste er seine Wasserwerke in Erkner und Petershagen/Eggersdorf ausbauen. Die entsprechende Genehmigung des Landesumweltministeriums steht noch aus. Mit dieser Lösung müsste kein Brunnen auf dem Teslagelände gebohrt werden. Das wäre auch schwierig, denn ein Teil des Geländes liegt in einem Trinkwasserschutzgebiet.

Auch das Abwasser sorgt für Diskussionen

Wenn diese Genehmigungen erfolgen, ist auch die Mitteilung des WSE aus dem Januar hinfällig, dass die Wasserversorgung nicht gesichert sei. Möglich, dass der Verband deswegen so alarmiert auftrat, um Druck auf das Landesumweltministerium wegen der Genehmigung auszuüben. Der WSE hat schon vor Jahren vergeblich eine höhere Fördergenehmigung beantragt, die aber abgelehnt wurde. Stattdessen wurde der Verband zu Bußgeldern verdonnert, als er mehr als das genehmigte Wasser förderte. Ein anderes Thema ist das Abwasser: Davon wird die Fabrik laut den Genehmigungsunterlagen pro Jahr bis zu zwei Millionen Kubikmeter produzieren - zu viel für das örtliche Klärwerk. Der WSE plant deswegen, eine Abwasserleitung nach Erkner zu bauen. Von dort soll das Abwasser über bestehende Leitungen in das 15 Kilometer entfernte Klärwerk Münchehofe gepumpt werden. Das gehört den Berliner Wasserbetrieben und reinigt bisher auch viel Abwasser aus Berlin. Das Berliner Abwasser soll dann stattdessen im Klärwerk Wassmannsdorf gereinigt werden.

Spottpreis fürs Grundstück und Expressgenehmigung? Gibt es die Lex Tesla?

Zumindest ein bisschen. Die Landesregierung legt sich für Tesla mächtig ins Zeug. Um das Genehmigungsverfahren möglichst schnell abzuschließen, hat sie extra eine Taskforce gebildet. So ein Tempo könne die Regierung nicht jedem Unternehmen bieten, räumte der Wirtschaftsminister im Handelsblatt ein: Dafür fehle das Personal.

Auch der Preis, den Tesla für das 300 Hektar große Grundstück ans Land Brandenburg zahlen muss, mag zunächst günstig erscheinen. Ein Anfang März veröffentlichtes Gutachten legt den Preis auf 43,4 Millionen Euro fest. Das entspricht 14,35 Euro pro Quadratmeter. Der Bodenrichtwert für einen Quadratmeter auf dem benachbarten Güterverkehrszentrum Freienbrink liegt aber bei 40 Euro. Dort muss man allerdings nicht erst roden, bevor man baut. Außerdem ist Freienbrink auch schon an das Strom-, Wasser- und Abwassernetz angeschlossen. Die Leitungen muss Tesla noch auf eigene Kosten verlegen. Und schließlich sucht das Land seit fast 20 Jahren einen Investor für das Grundstück. Auch das dürfte den Preis beeinflusst haben. Bei den Subventionen betont die Landesregierung immer wieder, dass Tesla genauso behandelt wird wie alle anderen auch. Schon im November 2019 hat das Unternehmen Förderung bei der Landesinvestitionsbank beantragt. Wenn Tesla wie angekündigt vier Milliarden Euro in Brandenburg investiert, könnten nach dem allgemein gültigen Schlüssel gut 270 Millionen Euro an Subventionen fließen. Über derart große Fördersummen muss die EU mitentscheiden. Die Entscheidung werde daher voraussichtlich erst im kommenden Jahr fallen, teilte Andrea Beyerlein vom Landeswirtschaftsministerium mit. Beim Bund hat Tesla außerdem Fördergeld für Batterieforschung beantragt. Weitere Subventionsgelder könnten noch für die Ausbildung von Facharbeitern fließen.

80 Wochenstunden und keine Gewerkschaften? Das Thema Arbeitnehmerrechte

Angestellte des Tesla-Werks im kalifornischen Fremont berichteten von 80 Wochenstunden und schlechter Bezahlung. Tesla hat dort die Bildung einer Gewerkschaft verhindert. Auch in Deutschland ist Tesla schon mit der IG Metall aneinandergeraten, als diese höhere Löhne bei einem deutschen Autozulieferer forderte, den Tesla übernommen hatte.



Die Brandenburger Niederlassung hat Tesla als sogenannte SE (Societas Europaea) gegründet. Damit könne das Unternehmen verhindern, dass Mitarbeiter einen Betriebsrat gründen, warnt die IG Metall. Sie befürchtet außerdem, dass Tesla durch niedrig entlohnte polnische Mitarbeit Tariflöhne unterwandert. Der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach bestätigte gegenüber der FAZ, dass viele, aber wohl nicht mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer aus Polen kommen werden. Steinbach erklärte außerdem, dass Tesla sich den Themen Tariflohn und Mitbestimmung stellen müsse. Das Unternehmen teilte dazu lediglich mit, dass es "wettbewerbsfähig vergüten und sich durch besondere Prämien von Konkurrenten abheben wolle".