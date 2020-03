Tesla-Chef erwägt in Grünheide unterirdischen Raveschuppen

"Sollte Tesla unter seiner Gigafatory einen Rave Cave haben?": Auf diese Frage via Twitter hat Tesla-Chef Elon Musik am Dienstag Hundertausende Antworten bekommen. Unklar ist, ob Musk es tatsächlich ernst meint.

Elon Musk überlegt offenbar, seine - nicht unumstrittene - geplante Tesla-Fabrik nahe Berlin mit einer ungewöhnlichen Erweiterung aufpeppen: einem "Rave Cave", also einem Tanztempel für die House und Acid-Fans. Um zu überprüfen, ob seine Idee auch auf Gegenliebe stößt, hat der Unternehmer via Twitter eine Abstimmung gestartet und gefragt, ob seine künftige Elktroautofirma in Grünheide (Oder-Spree) mit solch einem Unterhaltungskeller ausgestattet werden sollte.