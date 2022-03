Elon Musk ist immer gut für eine Überraschung und einen schrägen Spruch. Vielleicht auch am Dienstag, wenn in Grünheide in seiner Giga-Fabrik die ersten Teslas von Band rollen. Das US-Unternehmen eröffnet seine erste Fabrik in Europa. Von Jörg Poppendieck

Bei all der Show und seinen vielen schrägen Tweets gerät immer wieder in den Hintergrund, was Elon Musk eigentlich ist: Unternehmer. In dieser Funktion wird der E-Auto-Pionier am Dienstag in Grünheide die ersten Fahrzeuge "made in Brandenburg" persönlich an die Kundinnen und Kunden übergeben.

Der Brandenburger Ministerpräsident hat zusammen mit seinem Wirtschaftsminister den Hut in den Ring geworfen, als Musk - natürlich per Twitter - verkündete, ein Werk in Europa bauen zu wollen. Das war im Frühjahr 2019. Heute, drei Jahre später, spricht Woidke von einem kleinem Sonnenstrahl in dunklen Zeiten und das man jetzt nicht mehr die verlängerte Werkbank des Westens sei.

Cargolifter wollte im Dahme-Spreewald beispielsweise einst Luftschiffe bauen. 500 Arbeitsplätze sollten dort entstehen. Ein anderer Flop: die Chipfabrik in Frankfurt (Oder). Seitdem ist viel passiert, sagt Jörg Steinbach. Brandenburg sei in Sachen Wirtschaftskraft, so der Wirtschaftsminister, in der Bundeslands-Tabelle von unten nach oben gekrabbelt: "Urplötzlich kennt man uns, urplötzlich fragt man bei uns an."

Woidke ist stolz, denn er kennt die Wirtschaftsgeschichte seines Bundeslandes nur zur zu gut. Weiß um die Nackenschläge, die Brandenburg in den vergangenen Jahren erleiden musste. Mehrere Großansiedlungen wurden in den Sand gesetzt.

Und die Zahlen, die im Zusammenhang mit Tesla genannt werden, sind nicht nur für Brandenburger Verhältnisse beeindruckend. Jährlich sollen am Rande Berlins 500.000 Fahrzeuge von Band rollen. Produziert von 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

"Brandenburg gehört damit auf einen Schlag zu den wichtigen Automotive-Standorten in Deutschland", berichtet Dr. Steffen Kammradt. Er ist Geschäfstführer der Wirtschaftsförderung Brandenburg. Die Agentur im Besitz ds Landes berät Unternehmen und Investoren, die sich in dem Bundesland niederlassen wollen. Kammradt berichtet von einem wahren Schub an Investitionsanfragen, seit sich Elon Musk für Brandenburg entschieden hat. Brandenburg sei auf der Landkarte neu verortet, so Kammradt und spricht von einem "Tesla-Zauber".

Ähnlich optimistisch ist man beim Blick auf die jüngste Wirtschaftsentwicklung des Landes Brandenburg beim Prognos-Institut. Dort heißt es, in Brandenburg würde die Autoindustrie neu erfunden. In Schwarzheide beispielsweise baut BASF gerade eine Kathodenfabrik. In den Anlagen soll das Material für 400.000 Elektrofahrzeuge pro Jahr hergestellt werden. In der Nähe der polnischen Grenze ist die Firma Black Rock aktiv. Das kanadische Unternehmen will ab 2024 in Brandenburg das größte Lithium-Werk Europas an den Start bringen. Lithium gilt als einer der wichtigsten Rohstoffe für den Bau von Batterien für Elektroautos.

Dazu kommt das US-amerikanische Unternehmen Microvast, das in Brandenburg seine Europazentrale angesiedelt hat und schnellladefähige Batterien für LKW produziert. Der Wirtschaftsförderer Kammradt berichtet, dass in Brandenburg gerade in atemberaubendem Tempo eine neue Wertschöpfungskette aufgebaut wird.