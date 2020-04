Die Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) soll eine eigene Autobahn-Anschlussstelle erhalten. Kurzfristig solle es eine vorübergehende Anschlussstelle an die A10 als Werkszufahrt geben, teilte das Brandenburger Verkehrsministerium in einer Antwort auf eine Anfrage aus der Landtagsfraktion der Freien Wähler mit [parlamentsdokumentation.brandenburg.de]. Sie wurde am Dienstag veröffentlicht. Die Kosten für die Anschlusstelle trage Tesla.

Mittelfristig sei die neue Autobahn-Anschlussstelle Freienbrink-Nord vorgesehen, die mit öffentlichen Mitteln finanziert werden solle. Darüber hinaus plane Tesla auf dem Betriebsgelände Schienengüter- und Logistikanlagen.