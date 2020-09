Erwin Randberlin Samstag, 05.09.2020 | 14:29 Uhr

Genau: Jetzt ist aber mal genug !!! Kann man nicht mal am Sonntag in Ruhe einkaufen oder in eine Gaststätte oder zu MC Donalds fahren ? Oder von dem netten Herrn mit dem ausländischen Akzent, sein Auto waschen und putzen lassen ? Kann man nicht mal, am Sonntag in Ruhe an seine Lieblingstanke fahren und sich schön bedienen lassen ? Und kann man nicht mal, am Sonntag zum Flughafen fahren und nach Malle düsen, ohne diese blöden Lkw,s ?Und muss immer am Sonntag die Feuerwehr ihre Übung machen ? Und diese blöden Krankenhäuser, können die nicht mal am Sonntag schließen ? Und diese blöden Abschlepp Lkw,s die immer am Sonntag unterwegs sind. Und neulich wurde meine Tanke, ausgerechnet am Sonntag mit Sprit versorgt-das kann ja wohl nicht sein. Und das Schlimmste ist dieser Elon Musk, der so viele Milliarden hat- man bin ich so was von neidisch.