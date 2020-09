Bild: imago/Jan Huebner/Lakomski

Gigafactory in Grünheide - Wie Tesla Maßstäbe beim Bautempo setzt

22.09.20 | 06:40 Uhr

Wo noch im Januar Kiefern standen, ragen jetzt riesige Montagehallen in den Brandenburger Himmel. Tesla treibt seinen Fabrikbau in Grünheide mit rasantem Tempo voran. Das Unternehmen geht dabei auch große Risiken ein. Von Philip Barnstorf

"Ich glaube an Geschwindigkeit!" Das hatte Tesla-Chef Elon Musk bei seinem Grünheidebesuch in die ihm gierig entgegengereckten Mikrofone gesagt. Hinter ihm auf der Baustelle der Tesla-Fabrik war zu sehen, was der Multimilliardär meinte. Gerade einmal 10 Monate nach der Verkündung der größten Industrie-Ansiedlung in der Geschichte Brandenburgs stehen zwischen den Grünheider Kiefern schon die Rohbauten mehrerer riesiger Montagehallen. Wenn Tesla dieses Bautempo beibehält, könnte es tatsächlich klappen mit dem Produktionsbeginn im Juli 2021. Zum Vergleich: BMW brauchte in Leipzig fast vier Jahre bis die ersten Autos nach der Ankündigung vom Band rollten. Aber wie macht Tesla das?

Flexibilität und Risiko

Um das zu verstehen sind zwei Begriffe besonders wichtig: Flexibilität und Risiko. Jede neue Fabrik muss geplant, genehmigt und gebaut werden. Aber während Unternehmen in Deutschland diese Schritte normalerweise nacheinander abarbeiten, geht Tesla alle drei gleichzeitig an. Kurz nachdem die Kalifornier Ende 2019 die ersten Pläne zur Genehmigung beim Landesumweltamt eingereicht hatten, beantragten sie schon die vorzeitige Genehmigung zur Rodung von 90 Hektar Kiefernwald. Als die Genehmigung schließlich da war, machten sich noch am selben Abend 34 Harvester ans Werk. Nach gerade mal sechs Arbeitstagen waren zehntausende Kiefern gefällt, zersägt und die 90 Hektar lagen blank.

Pläne werden bis heute überarbeitet

Parallel stellte sich heraus, dass die Wasserversorgung der Fabrik schwieriger werden würde als geplant. Außerdem verlangte der Boden tiefere Fundamente als zunächst angenommen. Also entwarfen die Teslaplaner, während in Grünheide Walzen schon den Boden planierten, die Fabrik noch einmal neu. Mit wassersparender Lüftung und unterirdischen Betonpfählen zur Befestigung, reichten sie im Juni überarbeitete Genehmigungsunterlagen ein. Bis heute aktualisiert Tesla seine Pläne für Grünheide immer wieder: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch will Elon Musk beim sogenannten Battery-Day verkünden, wie seine Batterieforschung in Berlin und Brandenburg aussehen soll. Planung, Genehmigung und Bau laufen also gleichzeitig und nicht nacheinander.

Fabrik aus Fertigteilen

Auch auf der Baustelle selbst, zeigt sich Teslas Tempostrategie: Während in Grünheide Laster noch die Baumstümpfe abtransportierten, liefen anderswo in Deutschland, bei den Baufirmen Max Bögl und Goldbeck, schon die Hochöfen und Betongießereien heiß. Die beiden Unternehmen, die sonst Hallen etwa für DHL oder Amazon bauen, schweißten und gossen hunderte Wand- und Dachelemente in ihren eigenen Produktionsstätten. Zug um Zug und LKW um LKW wurden sie dann zum Teslagelände gefahren und dort wie Legosteine innerhalb weniger Wochen zu riesigen Montagehallen zusammengesetzt.

Tesla zahlt prompt

Die Zusammenarbeit mit Subunternehmen und Zulieferern läuft laut Insidern auch deshalb so effektiv, weil Tesla sie direkt aus eigener Tasche bezahlt. Bei anderen Industrie-Ansiedlungen sind beim Zahlungsverkehr häufig Banken oder Kreditgeber dazwischengeschaltet, die durch Prüfschritte den Ablauf verlangsamen. Tesla spart weitere Zeit, indem sich der Konzern nicht lange mit Ausschreibungen aufhält, sondern schnell Anlagenbauer und Zulieferer auswählt, die dann mit viel Vertrauen und üppiger Bezahlung ausgestattet an die Arbeit gehen. In der Corona-Krise hat Tesla aus der Not eine Tugend gemacht: Als rund dreißig seiner US-amerikanischen Mitarbeiter wegen der Pandemie in die Vereinigten Staaten zurückkehrten, nutzte das Unternehmen die Zeitverschiebung, um eine transatlantische Rund-um-die-Uhr-Bearbeitung des Grünheider Projekts zu ermöglichen. Auf der Baustelle wurde derweil schnell ein neuer Kantinen-Container aufgestellt, damit die Bauarbeiter beim Essen Abstand halten können.

Ein-Mann-Führungsriege

Das rasante Tempo wird auch durch Teslas innere Strukturen ermöglicht. "Tesla hat den großen Vorteil, dass alle Fäden bei Elon Musk zusammenlaufen und er schnell entscheiden kann", sagt Stefan Bratzel vom Center for Automotive Management in Bergisch Gladbach. Derart konzentrierte Macht an der Spitze ermöglicht Entscheidungen, die manchmal so abrupt sind, dass sie selbst die eigenen Leute überraschen: So war angeblich selbst das Berliner Tesla-Team überrascht, als Elon Musk auf Twitter neue Lackierereien für das Grünheider Werk ankündigte. Aber Musks Von-Oben-Durchregieren schmeckt nicht jedem: Betriebsräte und Gewerkschaften fürchten um Arbeitnehmerrechte. "Da kann Elon Musk das eine oder andere von Deutschland lernen", sagt Stefan Bratzel.

Auch die Behörden ziehen mit

Aber für das rasante Bautempo, nur wenige Kilometer entfernt vom BER, der nach 14 Jahren noch immer nicht fertig ist, braucht es nicht nur Teslas Flexibilität, sondern auch die der deutschen Politik und Behörden. Und die ließen sich nicht lange bitten: Auf Landesebene konferiert eine extra eingerichtete Taskforce wöchentlich mit Tesla-Vertretern, um Probleme schnell auszuräumen. Auf kommunaler Ebene haben sich Volksvertreter aus der Region zur sogenannten Steuerungsgruppe zusammengeschlossen, um möglichst zügig die Verkehrs- und Wohninfrastruktur für Tesla, seine Mitarbeiter und deren Familien sowie weitere nachziehende Industrie zu ertüchtigen.

Milliardenschwere Wette auf die Zukunft

Das Projekt lebt jedoch auch von Teslas Risikobereitschaft. Bisher gibt es nicht mal eine finale Genehmigung für das Grünheider Projekt. Stattdessen hat Tesla bis heute nur mit vorzeitigen Genehmigungen gebaut: Falls die endgültige Genehmigung wider Erwarten ausbleibt, muss das Unternehmen alles auf eigene Kosten wieder abreißen. Derartige vorzeitige Genehmigungen sind zwar durchaus üblich: So wurde etwa die Leipa-Papierfabrik in Schwedt auch mit solchen Vorab-Schritten errichtet. Aber niemand hat dieses Rechtsmittel bisher so weit genutzt wie das US-Unternehmen. Tesla setzt Milliarden darauf, dass es im Winter mit der Genehmigung klappt. Das gilt zwar als wahrscheinlich, andernfalls hätten die Vorab-Erlaubnisse auch nicht erteilt werden dürfen, aber es gibt auch noch Hürden: So werden ab Mittwoch rund 400 Einwendungen von Bürgern und Verbänden öffentlich in Erkner diskutiert.

Tempo als Überlebensstrategie

Und die Risiken enden nicht bei der Genehmigung: Mit seiner Grünheider Investition, setzt Tesla, das erst 2019 Quartale mit Gewinn abschloss, auf eine E-Auto-Nachfrage, die es Stand jetzt noch gar nicht gibt. Tesla will allein in der ersten Ausbaustufe in Grünheide eine halbe Million E-Autos pro Jahr produzieren. Später sollen es bis zu zwei Millionen werden. Dabei wurden in der ersten Jahreshälfte 2020 in ganz Europa gerade mal gut 200.000 Autos mit Stromantrieb verkauft - und das schließt Plug-In-Hybriden und Mittelklassewagen unterhalb des Tesla-Preisniveaus ein. Zwar wächst der E-Auto-Markt derzeit, aber sollte sich die Elektro-Mobilität nicht wie von Tesla erhofft in der Breite durchsetzen, könnte sich das Grünheide-Investition als Riesenflop erweisen. Außerdem könnten auch deutsche Autobauer zum Problem werden. Die drängen nämlich langsam aber sicher auch auf den E-Auto-Markt. Sie hinken den Kaliforniern zwar in der Entwicklung ihrer Technologie hinterher, haben aber viel eigenes Geld und riesige Vertriebsnetze zur Verfügung. Teslas Rezept gegen die Konkurrenz ist klar: Tempo, Tempo, Tempo.