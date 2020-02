Nach dem vorläufigen Rodungsstopp auf dem Tesla-Gelände fordern Mitglieder des Umweltverbandes Grüne Liga den Rücktritt ihrer Führungsspitze. Die Entscheidung, das Gerichtsverfahren gegen die Rodung des Grundstücks für den E-Autobauer einzuleiten, sei intransparent und völlig planlos zustande gekommen, heißt es in einem Brief der Cottbuser Mitgliedsgruppe des Netzwerks. "Wir fordern deshalb den Rücktritt der Verantwortlichen und eine schnellstmögliche außerordentliche Mitgliederversammlung."

Bis auf wenige Personen hätten alle Mitglieder des Umweltnetzwerkes erst aus der Presse von der Einreichung der Rechtsmittel gegen die Rodung in Grünheide erfahren, hieß es weiter. Über ihre Beweggründe und eine etwaige Strategie habe die Grüne Liga nicht informiert. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte am Wochenende einen vorläufigen Rodungsstopp auf dem Gelände südlich von Berlin verhängt. Gegen die Rodung hatten die Grüne Liga und ein Umweltverein aus Bayern geklagt. Zur Begründung hieß es bei der Grünen Liga, die geplante "Giga-Fabrik" könne die Trinkwasserversorgung der Region gefährden und die Verkehrsanbindungen überlasten.

Indes gerät ein anderer klagender Naturschutzverband unter Druck: Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, stellte am Mittwoch die Klageberechtigung des Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB) infrage. "Es ist zu bezweifeln, dass Klimawandel-Leugner und Energiewende-Gegner wirklich Umweltschutzinteressen vertreten", sagte Fechner dem "Handelsblatt" vom Mittwoch. Das Umweltbundesamt solle deshalb prüfen, ob der VLAB tatsächlich noch die Kriterien für die Klageberechtigung erfülle.

Die Gerichtsentscheidung dazu könnte nach Ansicht der Landesregierung Brandenburg noch in dieser Woche vorliegen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg habe zugesagt, die Entscheidung zeitnah zu treffen, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags in Potsdam. Er hoffe, "dass diese Entscheidung zwischen dem heutigen Tag und dem kommenden Freitag kommt". Die Regierung frage aber nicht beim Gericht nach. "Wir vermeiden jeden Eindruck, der in irgendeiner Form Druck ausübt."