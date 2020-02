Ralf BERLIN Donnerstag, 20.02.2020 | 22:44 Uhr

Ist am Ende auch ok, dass die Entscheidung nochmal geprüft wurde. Es soll ja am Ende auch fair zugehen. Und gut, dass es hier auch so schnell ging.

Wenigstens einmal in Deutschland.

Tesla sollte nicht verschreckt werden und es sollen schließlich Arbeitsplätze entstehen! Ein bisschen Ausnahme darf dafür schon sein!