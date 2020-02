karsten berlin Montag, 17.02.2020 | 16:05 Uhr

Tesla wird schon einen anderen Standort finden.Ob nun in Grünheide oder an einen anderen Standort in Brandenburg Arbeitsplätze geschaffen werden.Fakt ist:Tesla baut hier dreckige E-SUVs.Das muss nicht ja nicht direkt auf ein Wasserschutzgebiet geschehen.Tesla hat sich zum Start auf Limousinen und SUV konzentriert.Warum will Tesla erst in 5.Jahren kleine Kompaktwagen mit Langstrecken-Reichweite zum

erschwinglichen Preis bauen?.Wenn Tesla jetzt schon Roadster anbietet von 0 auf 100 km/h in rund zwei Sekunden,mehr als 400 km/h Höchstgeschwindigkeit und dennoch eine Reichweite von 1000 Kilometern.Dafür zahlt man aber auch 200.000 Dollar.Musk versprach vor einigen Monaten sogar ein spezielles Druckluft-Raketensystem,mit dem der Roadster noch extremer in Kurven beschleunigen könne.

Braucht man natürlich in Städten.Was wäre wohl mit weniger Leistung an Reichweite möglich?Für normale Kunden.Bisher gibt es über 40.Millionen Autos in Deutschland?(Die Masse macht's!)