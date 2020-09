Bild: dpa/Paul Zinken

Gigafactory Grünheide - Wasserverband stimmt Tesla-Vertrag zu

22.09.20 | 22:16 Uhr

Um die Trinkwasserversorgung des neuen Tesla-Werks in Grünheide wurde lange hart gestritten. Der zuständige Wasserverband meldete früh Bedenken an. Nun aber hat er dem Erschließungsvertrag für die Gigafactory zugestimmt: Tesla bekommt sein Wasser.



Der Wasserverband Strausberg-Erkner hat dem Erschließungsvertrag für das Tesla-Gelände in Grünheide zugestimmt. Wie der rbb erfuhr, beschlossen Vertreter der sechzehn Verbandsmitglieder in einer nicht-öffentlichen Sitzung am Dienstagabend, das Werk mit maximal 1,45 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr zu versorgen. Außerdem werde man Tesla 0,95 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser abnehmen. Dafür müsse Tesla im Gegenzug die nötigen Anschlüsse schaffen und die Schadstoffgrenzwerte im Wasser einhalten, sagte Verbandsvorsteher Andre Bähler dem rbb.



Demo beim Verbandstreffen

Vor dem Treffen des Wasserverbandes hatten rund ein Dutzend Tesla-Gegener gegen die Vereinbarung und das geplante Werk des US-Autobauers demonstriert. Der US-amerikanische Autobauer Tesla will in Grünheide vom kommenden Sommer an 500.000 Elektroautos pro Jahr mit rund 12.000 Mitarbeitern bauen - in einer ersten Ausbaustufe. Tesla-Chef Elon Musk plant dort auch die Fertigung von Batterien. Der Bau sorgt jedoch bei Umweltschützern für Kritik. Sie befürchten unter anderem negative Folgen für die Natur und das Grundwasser.



Tesla passt Wasserverbrauch an

