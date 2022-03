Die oppositionelle Linksfraktion im Brandenburger Landtag fordert zum Wasserstreit in Ostbrandenburg einen Runden Tisch. Daran sollten sich das Umweltministerium, der zuständige Wasserverband Strausberg-Erkner, Betroffene und Interessenvertreter in der Region beteiligen, forderte der umweltpolitische Sprecher der Fraktion, Thomas Domres, am Sonntag.



Ziel müsse es sein, die Wasserversorgung für die Menschen in der Region sowie die Versorgung des Tesla-Werks in Grünheide (Oder-Spree) zu sichern.