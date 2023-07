Bild: dpa/Jens Kalaene

Der west-berliner Konzertbegleiter Georg Kerwinski hilft Springsteen gegen Ende des Konzerts bei der Korrektur eines (vorbereiten) Spickzettels. "Springsteen wollte sagen: 'Ich bin hier, um ehrlichen Rock'n'Roll für euch zu spielen. In der Hoffnung, dass eines Tages alle Mauern fallen'", erzählt Kerwinski später. [externer Link mdr] Eines der Wörter darf aber nicht genannt werden. Auf der Bühne schreit Kerwinski ihm zu: "Don't say 'Mauern', no walls. Barriere! We have to say barriers."